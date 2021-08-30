Травля или работа с должниками: как на Южном Урале взимают платежи за «коммуналку»

Обслуживающие организации часто действуют по принципу: что не запрещено — разрешено

В товарно-денежных отношениях современного общества все предельно прозрачно: тебе оказывают услугу — ты за нее платишь. Но та сфера, которая самостоятельно не регулируется законом, постепенно начинает выстраивать и вытаскивать удобные нормы закона под себя. Ведь все, что не запрещено, — разрешено. В Магнитогорске произошел совершенно дикий, по моральным и человеческим нормам, случай. В частном поселке скончался хозяин дома после того, как управляющая компания установила возле ворот позорный блок с меткой о долгах за «коммуналку». Как найти ту грань дозволенного и где работа с должниками переходит в травлю, разбиралась журналист ИА «Первое областное».

Работа с людьми всегда подразумевает погрешность на «человеческий фактор». Понятно, что свести человека в могилу своими действиями никто не планировал. Однако практика работы с должниками нередко переходит границы. 25 августа в крупном городском паблике Магнитогорска «Черно&Белое» появилась история пенсионера из поселка Звездного.

«Вчера, 24 августа 2021 года, перед домом пенсионера, который отказался оплачивать навязанные обслуживающей организацией поселок Звездный мнимые услуги, установили „агитационный блок“ — железобетонное изделие, окрашенные красным цветом. После получения такой „красной метки“ пенсионер очень разволновался, переживал и не понимал, на каком основании с него требуют деньги. Чтобы как-то успокоить отца, его дочь погасила задолженность, которую „рисовала“ обслуживающая организация. Тем не менее от переживаний, „позора под старость лет, перед всеми соседями“ пенсионер скончался», — рассказала в паблике пользователь под ником Татьяна Белая.

К сожалению, связаться с родственниками мужчины не удалось. Но под постом, который собрал сотни комментариев, жители города рассказывают, что такие случаи не редкость в частных поселках. Это подтверждает и автор поста.

«Ранее эта организация уже устанавливала этот же блок другому жителю поселка Звездный под окна. Только тогда там была надпись „Мои доходы не позволяют оплачивать камуналку“ (орфография автора сохранена. — Ред.). Данное утверждение — наглая ложь, так как у всех жителей поселка есть прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Позже надпись кто-то замазал черной краской. Этот же блок является „красной меткой“ для соседей этого пожилого человека, кстати, тоже людей преклонного возраста. Обращаюсь к вам, „маркетологи от Бога“, вам еще нужны смерти?!» — вопрошает автор поста.

Жители поселка пообещали не оставлять без внимания этот случай и сделать все возможное, чтобы виновные лица понесли соответствующее наказание. Однако возможно ли это?

Обслуживающей компанией является ООО «Домоуправ-М», которое предоставляет услуги по содержанию, ремонту объектов инфраструктуры и инженерных коммуникаций, уборке и благоустройству мест общего пользования в поселке Звездном. К сожалению, на момент публикации материала нам так и не удалось получить ответ от управляющей компании.

В Орджоникидзевском отделе полиции города Магнитогорска началась проверка по этому факту. Но пока правоохранительные органы не могут ничего пояснить, так как устанавливают все обстоятельства происшедшего. Свою проверку организовала и администрация города.

«По информации руководителя ООО „Домоуправ-М“, размещение блоков на территории поселка осуществляется без привязки к дому должника. Обслуживающая компания преследовала цель информировать жителей поселка об имеющейся задолженности перед УК и о необходимости оплачивать данные услуги, предоставляемые на основании договоров, заключенных с собственниками домовладений/земельных участков. Администрация города оценит, насколько законны действия сотрудников УК», — прокомментировала глава администрации Орджоникидзевского района Анна Степанова.

Эксперт в области жилищных прав, председатель челябинской коллегии адвокатов «Перспектива», адвокат Александр Щербинин пояснил, что судебная практика говорит о пробелах законодательства в сфере приемлемых способов взимания долгов управляющими компаниями.

«Найти причинно-следственную связь в этом конкретном случае для возбуждения уголовного дела будет крайне сложно. С точки зрения Уголовного кодекса РФ доказать, что именно эти действия повлекли столь негативные последствия для пострадавших, практически невозможно. С точки зрения гражданского права, чисто теоретически, можно предположить, что наследники могут взыскать с УК возмещение морального вреда за потерю близкого человека. Но опять же, если суд увидит, что своими действиями УК довела до смерти человека. Сам по себе этот способ привлечения внимания к долгам вызывает много вопросов, но вопиющего нарушения закона здесь нет», — прокомментировал Александр Щербинин.

Он также пояснил, что обслуживающие организации Южного Урала часто практикуют информирование о долгах жильцов на квитанциях с указанием номера квартиры. Это хитрый обход закона «О персональных данных», так как подобные листовки содержат только номер квартиры и сумму долга. Компании считают, что обобщенная информация без указания фамилии собственника не дает возможности установить личность человека.

«Другое дело, когда обслуживающие компании могут манипулировать собственниками, используя свои возможности. Например, собственник хочет получить справку о количестве проживающих в квартире, но УК отказывает ему в выдаче без погашения долга. И здесь обслуживающая организация не может отказать в услуге, но кто пойдет судиться из-за справки», — поясняет адвокат.

Взыскивать задолженности с потребителей жилищно-коммунальных услуг управляющие компании могут через общие собрания жильцов или информационные стенды и другие наглядные материалы. И пока нет четкой регламентации, как могут выглядеть эти материалы, подобные «красные метки» могут и дальше запугивать и нервировать людей.