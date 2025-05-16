Трассу М‑5 в Сосновском районе полностью перекроют 19 мая

Там установят модульный пешеходный переход

На трассе М-5 рядом с поселком Витаминным Сосновского района введут временное ограничение движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ограничение скорости до 40 км/ч будет действовать:

— с 22:00 до 23:00 19 мая 2025 года;

— с 23:40 19 мая 2025 года до 00:40 20 мая 2025 года.

Полное перекрытие движения с остановкой транспорта запланировано на период с 23:00 до 23:40 19 мая 2025 года.

Автомобилистам рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрута и закладывать дополнительное время на проезд указанного участка трассы. Управление ГИБДД будет обеспечивать безопасность дорожного движения в период проведения работ.