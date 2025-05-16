На трассе М-5 рядом с поселком Витаминным Сосновского района введут временное ограничение движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Ограничение скорости до 40 км/ч будет действовать:
— с 22:00 до 23:00 19 мая 2025 года;
— с 23:40 19 мая 2025 года до 00:40 20 мая 2025 года.
Полное перекрытие движения с остановкой транспорта запланировано на период с 23:00 до 23:40 19 мая 2025 года.
Автомобилистам рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрута и закладывать дополнительное время на проезд указанного участка трассы. Управление ГИБДД будет обеспечивать безопасность дорожного движения в период проведения работ.