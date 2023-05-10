Трассу М‑5 в Челябинской области закрывают на три часа из‑за взрывов

Легковые машины смогут объехать этот участок, но большегрузам придется подождать

В грядущий четверг, 11 мая, участок трассы М-5 в Ашинском районе временно закроют для транспорта. Как сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», завтра там планируют возобновить буровзрывные работы, которые проводят в рамках реконструкции магистрали. Речь идет об участке с 1565-го по 1576-й километр, а время ограничения движения — с 10:00 до 13:00.

«Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен», — сообщили в управлении.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что временные ограничения на М-5 в Ашинском районе будут вводить каждый четверг до 1 октября, причем в одно и то же время. Буровзрывные работы необходимы для дальнейшего расширения магистрали с двух до четырех полос. До этого дорожники прерывались на время проведения майских праздников.