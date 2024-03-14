Трассу М-5 в Челябинской области закроют из-за взрывных работ

Ограничение движения будет действовать с 9 и до 14 часов

Сегодня, 14 марта, в Ашинском районе Челябинской области закроют трассу М-5 «Урал» из-за проведения буровзрывных работ. Речь идет об участке 1565 км — 1576 км. Водители легковых автомобилей смогут воспользоваться объездным путем, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».



Ограничение движения будет действовать с 9 и до 14 часов. Объезд предусмотрен для легкового транспорта по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Водителям большегрузов и автобусов на время работ проезд по ним запрещен.

«До 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий», — напомнили в пресс-службе.

Водителей попросили учитывать ограничение движения при планировании маршрута.