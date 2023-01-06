Трассу М-5 «Урал» в Челябинской области из-за снега закрыли для автобусов, такси и грузовиков

Ограничения будут действовать как минимум до вечера

Из-за сложных погодных условий на всем протяжении трассы М-5 «Урал» от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль введено временное ограничение на движение пассажирских автобусов, легковых и маршрутных такси, а также грузовиков. Об этом сегодня, 6 января, сообщили в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Урал».

Ограничение введено с 10:15 6 января. Ориентировочное время снятия ограничения — 21:00 того же дня.

«Вопрос о снятии временного ограничения будет рассматриваться по окончании неблагоприятных дорожных условий», — уточнили в управлении.

Ранее о сложных погодных условиях на федеральной трассе в районе Сима предупреждала полиция. Водителей призвали по возможности воздержаться от дальних поездок.