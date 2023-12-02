Трасса М-5 встала в пробку в Челябинской области из-за снегопада

Инспекторы ГИБДД призывают автомобилистов перенести поездки на другой день

На трассе М-5 в Челябинской области на нескольких участках затруднено движение в обе стороны из-за сильного снега. По данным онлайн-карт, движение стоит в районе Златоуста и Аши, передает ИА «Первое областное».

Водители в тематическом паблике в соцсети «ВКонтакте» периодически сообщают подробности дорожной обстановки:

«Стоим на Уфу на подъем после поворота на Кропачево. Валит снег»,— написал Айдар Ярмухаметов в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

«Трасса от Березовского моста в сторону Челябинска начинает вставать»,— сообщил Марат Гарифуллин.

«Дорога от Сатки до Миасса — сплошная пробка, начиная с Уреньги»,— добавила пользователь Татьяна Сокушева.

Сотрудники ГИБДД обратились к автомобилистам с просьбой не выезжать на трассы Челябинской области в эти выходные из-за снегопадов и метелей.

«Уважаемые водители, на территории Челябинской области начались обильные осадки в виде снега. Сотрудники Госавтоинспекции призывают быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, боковой интервал и избегать опасных маневров! Берегите себя и своих близких!»— передает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Напомним, в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов, метелей и сильного ветра.