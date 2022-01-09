Трасса М-5 в Челябинской области встала в пробках после снятия ограничений

Заторы возникли сразу на нескольких участках дороги

После того, как движение по трассе М-5 в Челябинской области возобновили, автомобилисты начали жаловаться в социальных сетях на многокилометровые пробки. По их словам, движение затруднено в районе Чебаркуля, Кропачево, Сима и Аши.

«Дорога Миасс — Челябинск пробка в обе стороны»,— сообщил Алексей Никифоров в сообществе «Трасса М-5 Уфа — Челябинск» в соцсети «Вконтакте».

«Едем из Златоуста в Челябинск, свободно. Зато от Чебаркуля до Миасса пробка плотная. Объезжайте, если есть возможность»,— добавила Нелля Акуличева.

«На Уфу пробка, после Миасса, гололед, только приехал»,— написал Роман Александрович.

«Тикеево — граница Челябинской области и Башкортостана — Аша — Сим, сплошные пробки. Фуры не могут подняться в гору»,— пишут администраторы сообщества.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение действительно сильно затруднено в районе Чабаркуля, зафиксированы многочисленные заторы в районе поселка Шарлаш, Сима и Аши. Большая пробка на подъезде к Республике Башкортостан. Аварии на трассе не зарегистрированы.

Напомним, сегодня в Челябинской области обещают пасмурную погоду, небольшой снег пройдет в отдельных районах региона.