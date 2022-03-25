Транспортники объяснили отмену трамвайных и троллейбусных маршрутов в Челябинске

С 1 апреля в регионе начнется второй этап транспортной реформы

В Челябинске отменили три троллейбусных и один трамвайный маршруты, а еще часть маршрутов изменили и усилили. Обо всех изменениях в работе общественного транспорта, которые вступят в силу с 1 апреля, рассказал директор ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Никита Тюрин.

С 1 апреля в Челябинске отменят трамвайный маршрут № 8, который курсировал из Ленинского района (улица Чистопольская) до вокзала (завод им. Колющенко).

«Зимой мы решили резко не отменять маршруты. С 1 января по 31 марта количество вагонов на этом маршруте сократили и наблюдали — как перераспределятся потоки пассажиров. Практика показала, что пассажиры стали пользоваться другими маршрутами — № 18, № 22. Появился с 1 января новый маршрут № 12, он курсирует внутри Ленинского района. Также больше машин появятся на автобусном маршруте № 81 и продлен маршрут автобуса № 18, который следует через вокзал до ТРК „Алмаз“», — уточнил Никита Тюрин.

Кроме того, с 1 апреля отменяются троллейбусы № 8, № 11, № 15. По словам специалиста, они дублировали действующие маршруты. С концессионером заключено соглашение на развитие троллейбусной сети, поэтому в будущем действующие маршруты также могут корректироваться, отметил Никита Тюрин.

На популярных маршрутах транспортники увеличат количество машин и сократят интервал их движения.

«Увеличим количество машин на востребованном у пассажиров маршруте № 14, который следует до Новосинеглазово. На маршруте № 81 было всего 3 машины, теперь будет 6 и интервал движения сократится. Также усилим маршрут № 15, были пробелы в расписании — мы их решим», — добавил директор ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Маршрут № 11 на время закрытия Ленинградского моста поменял трассировку и теперь движется по улицам Северный Луч и Артиллерийской.

Еще два абсолютно новых автобусных маршрута появятся в середине апреля. Сейчас транспортники ищут на них подрядчика.

Напомним, транспортная реформа в Челябинской области проходит в несколько этапов. На первом из них была изменена схема движения части маршрутов общественного транспорта, еще часть усилят и поменяют на втором этапе реформы. Но самые большие изменения ждут челябинский транспорт в сентябре 2022 года.

«Третий этап реформы стартует в сентябре, он будет более глобальный, чем два предыдущих. Планируется большую часть маршруток, которые имеют дублеров, убрать. Еще на части маршрутов поменяется трассировка. Все изменения выполняются на основании исследования, которое проводилось ЮУрГУ в 2020 году. Оно включало в себя анализ транспортных и пассажиропотоков, пересадочных узлов и так далее», — отметил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

Подробнее о том, зачем региону нужна транспортная реформа, Александр Егоров рассказал в интервью ИА «Первое областное».