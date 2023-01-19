Транспортники Магнитогорска начали считать ДТП на трамвайных путях

Частыми авариями в городе объясняют сбои в расписании общественного транспорта

Магнитогорское муниципальное предприятие «Маггортранс» начало вести собственную статистику автомобильных аварий в городе. Транспортники фиксируют ДТП, которые создают препятствия для движения трамваев, и выкладывают информацию о них в социальных сетях. Ранее глава города Сергей Бердников говорил, что именно аварийность на путях приводит к нарушениям в расписании движения общественного транспорта, на которые массово жалуются горожане.

В своих ежедневных сводках транспортники указывают время, место и обстоятельства ДТП, а также продолжительность задержек в движении трамваев, к которым привели аварии. Например, 18 января на трамвайных путях произошло три аварии. Суммарная продолжительность задержек из-за них составила 45 минут.

В администрации города корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что всего с начала января 2023 года произошло 33 ДТП, которые привели к несоблюдению графика движения.

«Не во всех случаях были столкновения машин с трамваями. Были также застревания машин и столкновения автомобилей на трамвайных путях», — уточнили в мэрии.

Жители Магнитогорска периодически жалуются, что общественный транспорт в их городе ходит не по расписанию. Такие обращения звучали в том числе и во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером 14 декабря прошлого года.

Позднее, во время своей итоговой пресс-конференции, глава города Сергей Бердников назвал тему резонансной, но заверил, что «львиная доля подобных фактов не подтверждается». Тем не менее градоначальник признал, что нарушения графика все же случаются, и в качестве их причины назвал ДТП.

«Если трамвай догнала машина и они 30 минут простояли, то все, что находится на этой ветке, будет стоять. Трамвай — не троллейбус, объехать не может. Поэтому, конечно, нарушения графика имеют место. Но поверьте, наши работники достаточно профессиональны и стараются максимально быстро устранить отклонения и придерживаться графика», — заявил мэр.

В Челябинске профилактику ДТП на трамвайных путях проводят, обособляя рельсы дорожными столбиками.