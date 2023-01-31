Транспортная прокуратура проверит опасный путь к детскому саду в Челябинской области

О брединских дошколятах‑экстремалах писало «Первое областное»

Карталинская транспортная прокуратура организовала проверку по следам публикации ИА «Первое областное» о железнодорожной станции Гогино в Брединском районе, где дошкольники каждый день вынуждены проползать под поездами, чтобы попасть на автобус до детского сада. Об этом сегодня, 31 января, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Напомним, что о проблеме сообщила в одном из пабликов сети «ВКонтакте» Ирина Костицына. По ее словам, дошкольники со станции Гогино ездят в детсад за восемь километров в соседнее село Боровое. Причем детсадовский автобус останавливается таким образом, что малышне приходится добираться до него, проползая под стоящими на станции поездами.

После звонка корреспондента ИА «Первое областное» в администрацию Брединского района там заявили, что с 31 января маршрут автобуса будет изменен, чтобы детям не приходилось пересекать железнодорожные пути. В муниципалитете при этом отметили, что не получали обращений от жителей на эту тему.

В настоящее время прокуратура устанавливает причины и обстоятельства сложившейся ситуации. В зависимости от результатов будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также действиям органов власти.