Транспорт в центре Челябинска изменит маршруты из‑за генеральной репетиции построения 4 мая

Движение будет закрыто в течение четырех часов

Из-за подготовки к празднованию Дня Победы на улицах, окружающих площадь Революции, перекроют движение транспорта. В четверг, 4 мая, с 15 до 19 часов на главной городской площади пройдет генеральная репетиция построения войск Челябинского гарнизона. На последний перед 9 Мая прогон выгонят военную технику. Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», по этой причине изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев.

Так, трамвай № 3 временно будет курсировать от ЧМК до Кирова, а затем повернут на Карла Маркса, после чего поедут по Российской в обратную сторону. «Пятерка» станет ходить по маршруту ЧЭМК — Кирова — Карла Маркса — Горького — ЧЭМК. Трамвай № 7 пойдет от ЧГРЭС до Российской, а затем по Труда до ЧТЗ. Пассажирам 16-го трамвая предлагают на время поездить по маршруту Чичерина — Российская — Карла Маркса — Кирова — Чичерина. Что касается автобусов, то изменения коснутся сразу восьми маршрутов:

— № 2 «Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Петра Столыпина»;

— № 4 «Мамина — проспект Ленина — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — парк Гагарина»;

— № 14 «Железнодорожный вокзал — Железнодорожная — Доватора — Воровского — Новосинеглазово»;

— № 18 «ТРК „Алмаз“ — Свободы — Труда — Кирова — Автобусный парк»;

— № 64 «Железнодорожный вокзал — Свободы — Труда — Северо-Крымская — Автобусный парк»;

— № 90с «Железнодорожный вокзал — Железнодорожная — Доватора — Воровского — Сад „Кристалл“»;

— № 123 «Автовокзал — Копейское шоссе —Игуменка — Дзержинского — Разина — Овчинникова — Курчатова — Энгельса — проспект Ленина — парк Гагарина»;

— № 483 «Старокамышинск — Разина — Овчинникова — Курчатова — Энгельса — проспект Ленина — парк Гагарина».

Заметно сократятся или поменяются маршруты у троллейбусов: № 5 будет курсировать от АМЗ до «Юности», № 16 станет ходить от автовокзала «Центральный» до ЖБИ, а 19-й троллейбус пойдет от того же автовокзала сразу до поселка Первоозерного. «Рогатый» под номером 17 поедет от Молдавской по Молодгвардейцев и Братьев Кашириных до Северо-Крымской, а затем повернет на Труда, после чего пойдет по Энгельса и проспекту Ленина до ПКиО имени Гагарина.

Ранее ИА «Первое областное» называло участки улиц, которые закроют для транспорта из-за генеральной репетиции построения. Лучше всего свой вечерний путь сегодня продумать заранее. Кстати, организаторы накануне назвали военную технику времен Великой Отечественной войны, которая будет показана на площади Революции. Для тех, кто интересуется историей, на Кировке накануне открыли выставку к 80-летию со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.