Транспорт Челябинска и Копейска перейдет на праздничный график работы

С 1 по 11 января автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по режиму выходного дня

В Челябинске и Копейске утвердили график работы общественного транспорта в период новогодних каникул. Основные изменения коснутся расписания в первые дни января, а некоторые маршруты начнут работу с задержкой, сообщает Организатор перевозок Челябинской области.

31 декабря трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить по расписанию обычного выходного дня.

1 и 2 января вводится особый режим. Значительная часть маршрутов перейдет на измененное расписание. В Челябинске это коснется автобусов № 2, 5, 4, 7, 8, 9, 10к, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 42, 43, 47, 51, 56а, 58, 64, 71, 81, 85, 91,130, 172, 136к, 158к, 212, 213, 214, а также трамваев и троллейбусов № 10, 12, 17, 19. Актуальное расписание будет опубликовано на официальном сайте Гортранса.

В Копейске по измененному графику 1—2 января будут работать автобусы № 18к и 23 (информация — на сайте МУП КПА). Автобус № 6 будет курсировать только по улице Сутягина.

Отдельные маршруты (№ 17а, 44, 74, 95, 132 в Челябинске) перейдут на измененное расписание только 1 января, а уже с 2 января начнут работать по графику выходного дня.

Ряд маршрутов в первые два дня праздников будет ходить по обычному субботне-воскресному графику. В Челябинске это автобусы № 1, 3, 15, 41, 45, 123, 125, 483 и троллейбус № 16. В Копейске — автобусы № 4, 5, 7, 11, 16, 19, 18, 22, 41.

С 3 по 11 января весь общественный транспорт в Челябинске и Копейске перейдет на стабильное расписание выходного дня.

Исключением станут:

Автобус № 29 в Копейске — с 1 по 11 января будет работать по обычному ежедневному графику.

Автобусы № 30 и 30б — по расписанию воскресенья.

В праздничные дни часть маршрутов временно приостановит работу. Их выход на линии начнется поэтапно:

С 2 января — автобусы № 11, 129, 204, 300.

С 3 января — челябинские автобусы № 25т, 26, 32, 37, 48, 52а, 61, 76, 78; копейские № 12, 19а; маршруты Сосновского округа № 131, 149, 208; маршруты агломерации № 141, 142, 150, 161, 203, 216, 248.

С 12 января — челябинские автобусы № 13к, 35, 80 и трамваи № 9, 10, 12, 20к; копейский автобус № 8; автобус № 176 в агломерации.

С 17 января — автобус № 195.