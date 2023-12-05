Смотрите онлайн-трансляцию прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером на сайте ИА «Первое областное».
Следить за прямым эфиром также можно в сообществах медиахолдинга «Первый областной» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в телеграм-канале «Смотри ОТВ».
Напомним, что к утру 5 декабря в адрес губернатора поступило 5544 обращения. Вопросы будут принимать до окончания прямой линии. Задать свой вопрос можно несколькими способами:
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на сайте спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить видеофайл;
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также на сайте спроситекслера.рф нажать на активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу портала «Госуслуги». Нужно также заполнить форму обратной связи;
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по телефону горячей линии — 8-800-500-74-50.
Авторы вопросов, на которые Алексей Текслер не успеет ответить во время эфира, получат ответы после прямой линии.