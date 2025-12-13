Трансформаторы и пожарное оборудование отправили из Челябинска в зону СВО

Оно необходимо для бесперебойной работы командных пунктов

Сегодня, 13 декабря, из Челябинска в зону проведения спецоперации отправили очередную партию гуманитарного груза. Уже через несколько дней бойцы получат трансформаторы, насосные станции, пожарное и электротехническое оборудование, а также автомобиль УАЗ, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Оборудование поможет связистам обеспечить бесперебойное питание командных пунктов, предоставит надежную связь между бригадами управления. Все подземные коммуникации будут освещены и оборудованы системами вентиляции, электроснабжения и отопления»,— рассказали в администрации города.

Груз сформирован и отправлен по поручению главы города Алексея Лошкина.

Ранее из Челябинска в Ясиноватую отправили 10-тонный гуманитарный конвой с новогодними подарками для детей. В состав груза также вошли учебники, сухие завтраки и кондитерские изделия.