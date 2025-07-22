Трансформаторные подстанции преобразили в центре Челябинска

На объектах изобразили карту и красоты Южного Урала

В Челябинске продолжают преображать трансформаторные подстанции в рамках проекта «Город в красках». Новые красочные арт-объекты появились в районе площади Революции, сообщили в пресс-службе мэрии.

На распределительном шкафу в районе пересечения улицы Цвиллинга и проспекта Ленина изобразили южноуральскую природу. У мемориала «Вечный огонь» на подстанции появилась карта Челябинской области. У Молодежного театра — тематический арт.

Техсооружения преобразили сотрудники Детской художественной школы искусств.

Ранее в районе площади Революции на подстанциях изобразили английскую телефонную будку, стелу основателям города и театральную сценку. А перед Пасхой распределительные шкафы украсили возле нескольких храмов.