Трамвайные пути на улице Рождественского отремонтируют в Челябинске

Рассказываем, сколько будут стоит работы и когда их проведут

В Челябинске до конца осени отремонтируют трамвайные пути по улице Рождественского от автодороги Меридиан до Копейского шоссе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Электронный аукцион на сумму 62,6 миллиона рублей разместило ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Подрядчику предстоит демонтировать трамвайные пути и сигнальные столбики, а затем уложить новые. Деревянное шпальное основание рекомендуется заменить на железобетонное. Кроме того, необходимо будет отремонтировать контактную сеть и провести благоустройство, которое будет включать в себя укладку плиточного покрытия.

Работы будут проходить в один этап. Завершить их, согласно контракту, подрядчик должен до 10 ноября 2022 года.

Заявки принимаются до 5 августа 2022 года. Деньги на капитальный ремонт трамвайных путей выделены из регионального бюджета Челябинской области.

В Челябинске создадут новую трамвайную ветку в Ленинский район. На работы планируют потратить 14 миллионов рублей. Разрабатывать документацию будет автор концепции расширения улицы Худякова.