Трамвайные остановки перенесли у железнодорожного вокзала Челябинска

Транспорт будет останавливаться на новых платформах

В Челябинске у железнодорожного вокзала завершили обустройство новых платформ на трамвайных остановках. С сегодняшнего дня, 27 сентября, вагоны будут останавливаться там. Где теперь ждать транспорт, рассказали в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Остановку на улице Разина в направлении автовокзала перенесли за перекресток с улицей Овчинникова. В направлении центра трамвай будет останавливаться на прежнем до обустройства месте — до перекрестка.

Напомним, в Челябинске до 2030 года обновят все трамвайные остановки. Там появятся платформы, чтобы маломобильным гражданам было удобно заходить в трамваи, а также новые комплексы.