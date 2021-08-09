«Трамвайная реформа»: как изменится движение транспорта в Челябинске

Инфраструктуру сделают более скоростной, комфортной и современной для пассажиров

Трамвай в Челябинске — перспективный вид транспорта, который обладает максимальной провозной способностью. Он должен быть скоростным, не зависеть от пробок и привлекать как можно больше пассажиров. Что для этого делается и как это отразится на стоимости проезда, 9 августа на брифинге «Гранада Пресс» рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Одна из мер, призванных сделать движение трамваев максимально разгруженным от пробок, — это ремонт путей. Причем их замена будет проводиться комплексно.

«Мы запускаем комплексную реанимацию, перезагрузку рельсовой системы Челябинска. Мы начали обновлять подвижной состав, планируем ремонт путей — сейчас уже определены две улицы, которые будут отремонтированы в этом году. Также запустили ремонт трамвайных переездов. Следующий шаг — обустройство 27 трамвайных остановок. Это остановочные пункты современного образца: приподнятые посадочные площадки, пандусы, павильоны, в некоторых местах даже табло прибытия транспорта. Сейчас работаем над дизайн-кодом по наклейкам, объявлениям в салонах как трамваев, так и других видов транспорта», — рассказал Александр Егоров.

В Челябинске при ремонте трамвайных путей будут использовать технологию «бесшовный путь». Она позволит сделать поездку бесшумной, трамвай не будет громко стучать, как сейчас.

Следующий этап — обособление трамвайных путей, чтобы перейти к использованию скоростного трамвая и сформировать задел под перспективный запуск метротрамвая. Замминистра отметил, что маршруты метротрамваев проработаны с учетом движения троллейбусов. Некоторые подстанции совмещенные — и для трамваев, и для троллейбусов.

Планы по развитию работы трамваев прописаны в комплексной схеме организации дорожного движения, в программе комплексного развития, которые уже утверждены.

«Общий план на ближайшие годы: мы планируем увеличить финансирование транспортной работы, продолжить обновление передвижного состава и ремонт путей, завершить обособление трамвайных путей примерно на 95%, чтобы трамвай не зависел от пробок. Обустроить трамвайные остановки, которых в городе 240. Со следующего года хотим ускориться и по 50 штук их обустраивать. Проведем оптимизацию трамвайных маршрутов, чтобы трамваи ходили чаще, проведем реформу билетного меню», — отметил замминистра.

Чтобы выбрать места для обособления трамваев, прежде всего создали карту скоростей движения по утреннему и вечернему пику.

«Смотрели, где маленькая скорость. Приемлемая скорость трамвая — 21 км/ч. Мы хотим, чтобы все „медленные участки“ исчезли и трамвай стал скоростным. Ремонт абсолютно всей трамвайной системы — огромные деньги, явно больше 20 или даже 30 миллиардов рублей. Поэтому мы сейчас сосредоточиваемся на самом главном — в основном все, что указано выше», — уточнил Александр Егоров.

Представитель Миндортранса Челябинской области отметил, что обновление трамвайной сети не повлияет на стоимость проезда. Увеличивать стоимость возможно только из-за инфляции.

Напомним, 2 июля губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в Московском урбанистическом форуме. Он рассказал о транспортной реформе в регионе, в том числе о модернизации общественного транспорта. По словам главы региона, за два года в области обновят весь троллейбусный парк и в течение двух-трех лет — весь трамвайный парк. Кроме того, в 2024 году в Челябинске запустят метротрамвай.

