Трамвай-челнок запустят по улице Горького в Челябинске

Электротранспорт будет курсировать с 6:30 до 19:30 с 31 мая по 6 июня

В Челябинске на время ремонта теплотрассы на перекрестке улицы Горького с проспектом Победы запустят трамвай-челнок. Вагон будет следовать в обе стороны по маршруту «Монтажный колледж — ул. 5-го Декабря» с 31 мая по 6 июня включительно. Об этом 29 мая сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Посадка и высадка вне зависимости от направления движения будет осуществляется на остановках в сторону Монтажного колледжа. Режим работы маршрута — с 6:30 до 19:30. Подробное расписание будет опубликовано позднее»,— сообщили в ведомстве.

Также в региональном Миндортрансе сообщили, что от остановки «Монтажный колледж» челябинцы могут продолжить свой путь на трамваях №№ 5, 15, 18 и 22, а от остановки «Ул. 5-го Декабря» — на автобусах №№ 8, 9, 25с, 34, 45 и на трамвае № 6.

Напомним, из-за ремонта теплосетей на проспекте Победы и улице Горького трамваи №№ 5 и 6 временно изменили маршруты движения.

Трамвай-челнок — это способ движения электротранспорта, при котором один и тот же вагон двигается в обе стороны по одному и тому же пути (прим. редакции).

