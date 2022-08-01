Трамваи в Челябинске изменили маршрут из‑за обрыва контактного провода

Вместо улицы Кирова транспорт едет по Российской

В Челябинске остановилось движение трамваев по улице Кирова из-за обрыва контактного провода на перекрестке с улицей Братьев Кашириных. Объезд аварийного участка в обе стороны организован по улице Российской, сообщили ИА «Первое областное» в Миндортрансе Челябинской области.

Обрыв контактного провода произошел ориентировочно в 12:35. На место выехала ремонтная бригада.

О причинах обрыва и времени устранения аварии не сообщается.

UPD: Движение трамваев по улице Кирова открыто в обоих направлениях.