Трамваи с Усть-Катавского вагоностроительного завода прибыли в Смоленск

﻿Четыре выгона выйдут уже в феврале на городские маршруты, ожидается поставка еще четырех

Новые трамваи с Усть-Катавского вагоностроительного завода теперь будут курсировать по городским маршрутам Смоленска. Четыре современных вагона прибыли в город и проходят обязательную сертификацию, один из них — уже успешно прошел обкатку, сообщает пресс-служба уральского предприятия.

Новые вагоны оборудованы низкопольной секцией для маломобильных пассажиров и родителей с колясками, кондиционерами, розетками для зарядки устройств и электронными информационными табло. В настоящий момент вагоны оформляют фирменной символикой Смоленска.





Водители МУТТП прошли специальное обучение на базе предприятия для управления новым транспортом, чтобы детально изучить особенности вагонов и обеспечить безопасность пассажиров.





Уже в феврале новые трамваи начнут выходить на городские маршруты. В течение 2026 года в Смоленск ожидается поставка еще четырех таких же современных вагонов.

