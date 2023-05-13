Трамваи изменили маршруты из-за ремонта путей в Магнитогорске

Как теперь следует общественный транспорт

В Магнитогорске Челябинской области в связи с подготовкой к работам по замене рельсошпальной решетки изменили движение трамваев. В пресс-службе городской администрации рассказали, как будет следовать общественный транспорт.

«В связи с подготовкой к производству работ по замене рельсошпальной решетки по проспекту Карла Маркса в районе от Центрального рынка до дома № 77 по проспекту Карла Маркса планируется закрытие движения электротранспорта в ночное время. Перекрытие действует с 12 мая ежедневно с 21:30 до 01:00»,— уточнили в мэрии.

В указанное время закрыты следующие участки дорог:

проспект Карла Маркса от улицы Грязнова до улицы Вокзальной (в обе стороны);

улица Вокзальная от проспекта Карла Маркса до улицы Писарева (в обе стороны).

В связи с этим трамваи будут следовать по измененным маршрутам:

№ 1: ООТ «Зеленый рынок» — улица Советская — улица Грязнова — Южный переход — конечный пункт «РИС» и обратно;

№ 6: ООТ «Зеленый рынок» — улица Советская — улица Ленинградская — Центральный переход — улица Зеленцова — Южный переход — улица Советская — конечный пункт «Вокзал»;

№ 7: конечный пункт «Коробова» — улица Труда — проспект Карла Маркса — Южный переход — улица Зеленцова — Центральный переход — улица Ленинградская — улица Советская — улица Труда — конечный пункт «Коробова»;

№ 9: конечный пункт «Коробова» — улица Труда — улица Советская — улица Ленинградская — Северный переход — конечный пункт «ЛПЦ» и обратно;

№ 11: ООТ «Зеленый рынок» — улица Советская — улица Грязнова — Южный переход — улица Кирова — конечный пункт «Товарная» и обратно;

№ 15: конечный пункт «Зеленый лог» — улица Советская — улица Комсомольская — Северный переход — конечный пункт «ЛПЦ» и обратно;

№ 17: конечный пункт «Зеленый лог» — проспект Карла Маркса — Южный переход — улица Зеленцова — ООТ «Броневая» и обратно;

№ 20: конечный пункт «Зеленый лог» — улица Советская — улица Труда — проспект Карла Маркса — Южный переход — улица Зеленцова — Центральный переход — улица Ленинградская — улица Советская — конечный пункт «Зеленый лог»;

№ 22: конечный пункт «142 м.р.» — улица Советская — улица Зеленый лог — проспект Карла Маркса — Южный переход — улица Зеленцова — Центральный переход — улица Ленинградская — улица Советская — конечный пункт «142 м.р.»;

№ 23: ООТ «Зеленый рынок» — улица Советская — улица Ленинградская — Центральный переход — улица Зеленцова — Южный переход — улица Советская — конечный пункт «Вокзал»;

№ 24: конечный пункт «Вокзал» — улица Советская — улица Комсомольская — Центральный переход — Южный переход — проспект Карла Маркса — улица Труда — улица Советская — улица Зеленый лог — проспект Карла Маркса — Южный переход — Центральный переход — улица Комсомольская — улица Советская — конечный пункт «Вокзал»;

№ 27: конечный пункт «Зеленый лог» — улица Советская — улица Комсомольская — Северный переход — конечный пункт «ЛПЦ» и обратно;

№ 29: конечный пункт «Коробова» — проспект Карла Маркса — Южный переход — улица Зеленцова — ООТ «Броневая» и обратно;

№ 31: ООТ «Зеленый рынок» — улица Советская — улица Завенягина — Казачья переправа — конечный пункт «РИС» и обратно;

№ 33: конечный пункт «Зеленый лог» — улица Советская — Южный переход — Центральный переход — улица Ленинградская — улица Советская — конечный пункт «Зеленый лог».

Согласно документации, работы по замене рельсошпальной решетки будут проходить с 15 мая по 5 июня.