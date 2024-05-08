Трамваи и автобусы в Магнитогорске украсили портретами героев Великой Отечественной войны

Предприятие «Маггортранс» присоединилось к акции «Бессмертный полк»

С начала мая в Магнитогорске общественный транспорт украшен портретами героев и участников Великой Отечественной войны. Фотографии размещены на лобовом стекле справа от водителя. Ежедневно на улицы города выходят 115 трамваев и 25 автобусов с портретами в рамках ежегодной акции «Бессмертный полк», передают наши коллеги из издания «Магнитогорский рабочий».

Например, на вагоне № 3208 размещена фотография Героя Советского Союза Василия Зайцева. Легендарный снайпер во время Сталинградской битвы ликвидировал более двухсот вражеских солдат, в том числе руководителя берлинской школы снайперов.

Другой вагон украшает портрет Героя Советского Союза летчика-бомбардировщика Николая Самусева. Он во время Великой Отечественной войны совершил более двухсот вылетов на бомбардировку военных объектов врага.

Водители транспорта размещают портреты и своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Например, Татьяна Шучалова вывесила портрет своего деда — военного летчика.

«Пассажиры интересуются, чей портрет. Стараемся рассказывать. У нас есть на трамваях также портреты участников Великой Отечественной войны из нашего города. Людям интересно услышать эти истории, и они с нами делятся воспоминаниями о своих героях», — рассказала Татьяна Шучалова.

Присоединиться к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит разных форматах, может каждый. Например, портрет героя или участника Великой Отечественной войны можно разместить на автомобиле. Главное, чтобы не было помех в обзоре.