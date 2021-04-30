Тракторист из села Сугояк одним из первых поднял красный флаг над Рейхстагом

Свой подвиг наш земляк совершил 30 апреля 1945 года

Черно-белое фото, на котором бойцы Кантария и Егоров, держат Красное Знамя над крышей Рейхстага, известно по всему миру. Снимок сделали 1 мая 1945 года. Однако мало кто знает, что они не были первыми. Кантарию и Егорова опередил наш земляк, уроженец села Сугояк Василий Казанцев. Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали в гостях у внучатой племянницы знаменосца.

«Бабушка гордилась и плакала»

Как и Василий, Татьяна Долгушина родом из села Сугояк. Сегодня родственница героя живет в Челябинске. В детстве Татьяна много времени проводила у бабушки Марии Казанцевой, та была старшей сестрой Василия.

«К бабушке часто приходили делегации, журналисты. Ее нередко звали выступать в школах. Она не отказывалась, ходила, гордилась подвигом брата. А дома плакала. Ведь, помимо брата, еще в начале войны потеряла на фронте мужа и осталась одна с четырьмя детьми на руках. О подвиге нашего дяди мы знали с самого детства. Но, к сожалению, с чужих слов: по рассказам историков и сослуживцев», — говорит Татьяна.





Был на Курской дуге, освобождал Европу

До войны Василий окончил пять классов, работал трактористом в колхозе. В 1940-м его призвали в армию, а меньше чем через год 19-летний Василий уже сражался на передовой. Служил Казанцев в противотанковой батарее. Про таких, как он говорили: «двойной оклад — тройная смерть». Артиллеристы искали танки и наводили огонь на себя, а это значит погибнуть могли в любую минуту. Василий Казанцев воевал на Курской дуге, в Белоруссии, в Польше. Был четырежды ранен. За бои в Европе получил орден Славы и орден Отечественной войны.

Под городком Лодзь Василий пошел в разведку и, подобравшись к переднему краю противника, обнаружил укрытие, из которого немцы вели пулеметный огонь. Казанцев вызвал огонь батареи, а когда немцы начали разбегаться, убил двух солдат и взял в плен пулеметчика. Через пару дней с сослуживцами он взял в плен еще 12 немецких солдат. А у города Гура отважный южноуралец пробрался к дому, где засел вражеский пулеметчик, и забросал его ручными гранатами. Через день, когда наши орудия были повреждены, Казанцев из автомата расстреливал немецких пулеметчиков, а когда вышли патроны, пошел в рукопашную...

«Василий был очень высоким, под два метра ростом. И шебутным. В деревне вокруг него всегда крутилась молодежь. И на войне характер дяди не поменялся. Он всегда рвался на передовую, быстро освоил немецкий язык, поэтому его часто посылали в разведку», — рассказывает Татьяна.

Историки говорят, что во время штурма Рейхстага на здании укрепили около сорока красных флагов. Знамя Кантарии и Егорова, установленное, 1 мая, было пятым по счету. А накануне, 30 апреля, на штурм отправилась группа Михаила Бондаря, в состав которой входил Василий Казанцев. Сослуживцы доверили нашему земляку роль знаменосца. Красное полотнище он спрятал под гимнастерку.

Под огнем немецких пулеметов бойцы прорвались к Рейхстагу. А когда наступило затишье, солдаты поднялись на крышу. Там, на одной из мраморных статуй Казанцев укрепил советское знамя. За это Василий получил звание Героя Советского Союза.





Почему подвиг Казанцева не отмечен в истории

Бои за Рейхстаг шли больше суток. Немецкая артиллерия несколько раз сбивала советские флаги с крыши. Поэтому 1 мая решили установить символичное Знамя Победы, дело доверили Мелитону Кантарии и Михаилу Егорову. Акцию сняли военные корреспонденты. Подвиг Казанцев на кадры хроники не попал, ведь наш земляк устанавливал флаг в условиях боя.





В тот же день, когда Канталия и Егоров, поднялись на крышу Рейхстага, Василий Казанцев получил ранение в уличном бою и попал в госпиталь, где спустя две недели скончался от ран. Похоронили бойца на братском кладбище под Берлином.

«В конце войны Василию Тихоновичу давали отпуск. Он мог вернуться домой. Только не захотел. Писал родным, что работы на фронте много. Наверное, очень хотел дойти до Берлина», — замечает Татьяна.

Сегодня имя Казанцева носят школа и улица в Сугояке, в деревне также есть памятник земляку-герою. Но куда-то пропала, исчезла табличка с именем нашего земляка на братской могиле под немецким Берлином. Активисты движения «Бессмертный полк» ведут работу по исправлению этого упущения.