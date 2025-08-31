Traktor Winline Fest в Челябинске посетили 22 тысячи человек

На предсезонный фестиваль фанаты «Трактора» приехали из разных уголков региона

В субботу, 30 августа, в челябинском парке имени Гагарина прошел Traktor Winline Fest. 22 тысячи южноуральцев приехали познакомиться с обновленным составом «черно-белых», а также послушать Клаву Коку и группу «Триагрутрика», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За порядком на фестивале следили 260 полицейских и сотрудников частных охранных предприятий. Они досматривали гостей на входе с металлоискателями, а также обеспечивали безопасность гостей на подъездах к парку.

В результате происшествий не зарегистрировано.

Фоторепортаж с праздника смотрите здесь.