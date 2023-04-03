Трагедию Костомарова обсудили на медицинской конференции в Челябинске

Специалисты назвали сепсис одним из последствий неправильного приема антибиотиков

В Челябинске прошла IV Уральская конференция МАКМАХ, на которой специалисты со всей России обсуждали проблему устойчивости микробов к антибиотикам, сообщает пресс-служба челябинского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.По словам медиков, микроорганизмы — это живые существа, главная задача которых — выжить, в том числе при воздействии различных лекарств. Если микроб не погиб от какого-то препарата, он мутирует и приобретает устойчивость (резистентность) к конкретному антибиотику.

«Население должно помнить, что назначение антибиотика является исключительной прерогативой врача. И что прием препаратов строго регламентирован: даже при улучшении самочувствия прием препарата нельзя заканчивать раньше срока, лекарство нужно принимать по схеме, которая прописана доктором, до конца»,

— заявил на конференции главный внештатный специалист Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов.

Также на конференции обсудили проблему внутрибольничных инфекций, которая вышла в публичное поле после того, как на грани жизни и смерти от сепсиса оказался прославленный фигурист Роман Костомаров и умерла певица Юлия Началова.

«От сепсиса в реанимации умирает каждый пятый пациент, потому что внутрибольничная инфекция обладает наиболее широкой невосприимчивостью ко многим антибиотикам сразу. Она формируется из той микрофлоры, с которой пациент в тяжелом состоянии попадает в стационар, и обусловлена отчасти резистентностью к антибиотикам»,

— пояснил ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Скорой помощи имени Склифосовского» москвич Владимир Кулабухов.

Кстати, Южный Урал является одним из лидеров клинической микробиологии в России. А челябинский Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии участвует в исследованиях устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.