Трагедия в Кусе: в доме, где погибли дети, не было пожарного извещателя

Почему прибор не установили, разбираются в МЧС

На Южном Урале продолжается рост гибели детей на пожарах. В воскресенье, 6 октября, при возгорании частного дома в Кусе погибли двое маленьких детей.

Уже известно, что в помещении, где проживала многодетная семья, не было пожарного извещателя. Выдавался он семье или нет — сейчас уточняется.

Давайте честно: у вас есть извещатель?

По Правилам противопожарного режима в России приборы устанавливают бесплатно многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении.

Однако нередки случаи, когда после установки жильцы сами снимают извещатель. Кто-то пытается продать его. Другим лень заменить батарейку, а при низком заряде прибор начинает настойчиво пищать. Или срабатывает на приготовление пищи или пар.

Сотрудник МЧС на условиях анонимности рассказал нам о собственном опыте использования пожарного извещателя. Женщина купила прибор крестной на Новый год. Крестная — пожилой человек, ей 85 лет, живет одна.

«Мы, конечно, за нее переживаем. То кастрюлю может оставить, то подгорит у нее что-то. Я заказывала на маркетплейсе извещатель, стоит 450 рублей, с батарейкой. Цена-то смешная, понимаете? А давайте по-честному: у кого из нас есть эти пожарные извещатели? Да ни у кого практически. Даже в новых жилых комплексах, где они установлены, и там умудряются снять», — рассказывает собеседник.

А потом так случается, что уже не поможет никто. Гибель на пожарах, как правило, ночная. Ночью же мы не слышим, не видим, не чувствуем запаха. Человеку хватает двух-трех глубоких вдохов угарного газа. Наступает кислородное голодание, человек просто теряет сознание. Как правило, люди на пожарах не сгорают, они задыхаются.

Сколько жизней спас прибор

Как один из примеров со счастливым концом расскажем историю семьи из Чебаркуля. Накануне Нового года двое взрослых и ребенок проснулись ночью от сработки извещателей. Глава семьи вышел посмотреть, что происходит. И увидел горящую распределительную коробку. Огонь стремительно набирал силу.

Двое взрослых и ребенок выбежали из дома и вызвали пожарных. Беду удалось предотвратить, да и дом сотрудники МЧС быстро отстояли.

Пожарные извещатели можно установить самостоятельно, это нетрудно. Кроме того, многодетные семьи и семьи, состоящие на учете в управлении соцзащиты, могут обратиться в ведомство, чтобы получить услугу бесплатного монтажа датчиков дыма.

«При поддержке МЧС России за последние шесть лет в жилье многодетных семей установлено 1,1 миллиона автономных пожарных извещателей. Только за прошлый год прибор спас более 6,6 тысячи человек, из них 1600 детей, а за январь этого года — уже более 380 человек. И это только учтенные случаи», — приводит данные глава МЧС России Александр Куренков.

Прибор можно купить в магазине или заказать в интернете. Средний срок службы прибора —10 лет. Батарейку меняют один раз в год.