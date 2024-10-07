Трагедия в Кусе: ранее семья состояла на учете в соцзащите

Четыре года назад семью сняли с учета



Гибель двоих детей на пожаре в Кусе стала поводом для проверки органов и учреждений социальной защиты населения Кусинского муниципального района со стороны Минсоца.

Ранее семья находилась в трудной жизненной ситуации и состояла на учете. Затем ситуация в семье улучшилась, 4 года назад с учета её сняли.

«Конечно, мы окажем материальную помощь с учетом того, что утрачено все имущество. Также будет оказана психологическая поддержка в связи с утратой близких, при этом акценты будут сделаны на психологическую поддержку несовершеннолетних братьев и сестер», — прокомментировали в министерстве социальных отношений Челябинской области.