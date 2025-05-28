Трагедия в Иркутской области и важность отношений родителей с подростками

Челябинский психолог о том, как наладить контакт с детьми

В свете ужасной трагедии, произошедшей в Иркутской области, тема отношений с подростками приобретает особую остроту. Родители по всей стране испытывают страх и тревогу, представляя своих детей в подобной ситуации. Как же построить здоровые и доверительные отношения с подростками, чтобы предотвратить подобные трагедии? Об этом ИА «Первое областное» рассказала семейный психолог Полина Кожевникова.

Эмоциональная близость: фундамент доверительных отношений закладывается задолго до наступления подросткового возраста. Важно постоянно поддерживать связь с ребенком, интересоваться его жизнью, уметь разговаривать с ним на сложные темы. Это позволит вовремя заметить тревожные сигналы и оказать необходимую поддержку.

Консультация со специалистом: если возникают мысли о необходимости обращения к психиатру, не стоит откладывать визит из-за страха или неловкости. Своевременная помощь специалиста может быть критически важной.

Управление агрессией: к сожалению, эмоциональному интеллекту не уделяют должного внимания в школах. Поэтому задача обучения детей здоровым способам выражения агрессии ложится на плечи родителей.

«Важно научить ребенка экологично проживать негативные эмоции, не нарушая границы других людей. Это навык, который необходимо прививать с детства», — отметила Полина Кожевникова.

Ценность человеческой жизни: базовой настройкой в сознании ребенка должно стать понимание ценности человеческой жизни — как своей собственной, так и жизни окружающих.

«В период взросления поддержка и понимание со стороны взрослых особенно важны. Открытый диалог, доверие и своевременная помощь специалистов — ключевые факторы, которые могут помочь подросткам преодолеть трудности и избежать трагических последствий», — заключила психолог.

Напомним, в ночь на 28 мая в СНТ в Байкальске подросток расправился с четырьмя несовершеннолетними, а потом устроил поджог и погиб сам. В Байкальске объявлен трехдневный траур.