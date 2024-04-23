Традиционного шествия «Бессмертного полка» в Челябинске в 2024 году не будет

Организаторы федеральной акции рассказали о новых форматах чествования героев

В 2024 году организаторы акции «Бессмертный полк» решили отказаться от традиционного шествия; тем, кто хочет почтить память героев Великой Отечественной, в преддверии празднования 79-летия Дня Победы предложили новые форматы.

В частности, предлагается масштабировать Всероссийскую акцию «Стена памяти»: установить на предприятиях, в организациях и образовательных учреждениях специальные конструкции, куда каждый работник или студент смог бы прикрепить портрет своего ветерана в формате А5, изготовленный с помощью конструктора штендеров на сайте «Бессмертного полка России», указав его фамилию, имя, отчество и годы жизни.

«Рекомендуется устанавливать такие Стены памяти на предприятиях с 1 по 12 мая, а в школах предусмотреть возможность их размещения до конца учебного года, после чего дети смогут забрать портреты своих героев», — рассказали представители движения «Бессмертный полк России».

Также школам рекомендовано оформить тематические экспозиции с фотографиями участников Великой Отечественной войны и СВО, с кратким описанием их подвига; 6 мая начать с акции «Бессмертный полк» «Разговор о важном»; на общешкольные линейки пригласить ветеранов, представителей военно-патриотических движений, родителей учащихся.

Руководству муниципалитетов рекомендовано установить в парках, скверах и на пешеходных улицах Галереи памяти с портретами Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Героев России — участников СВО (уроженцев региона).

«Также предлагаем с 1 по 12 мая прикрепить или нанести на одежду (футболки, манишки, куртки или специальные жилеты) портреты героев своей семьи размером не менее А4 и в течение всего Дня Победы не расставаться со своим героем. Участники акции могут сделать фото в такой одежде и выложить их на своей странице в соцсетях с хештегом #героиснами; из них будет создан видеоколлаж, который разместится на видеоресурсах „Бессмертного полка России“. Предлагается сменить аватар в соцсетях и мессенджерах на портрет своего героя — сгенерировать его поможет специальный чат-бот в „Телеграме“, созданный „Волонтерами Победы“. А рассказы о ветеранах с хештегом #нашБессмертный полк будут собраны и опубликованы на официальной странице „Бессмертного полка России“ в течение года», — говорят организаторы.

Размещение портретов участников Великой Отечественной войны, СВО, тружеников тыла возможно на личном, служебном и общественном транспорте. Также в преддверии Дня Победы в регионах может быть сформирована праздничная автоколонна с символикой «Бессмертного полка», а главное — с фотографиями победителей, фото орденов и медалей ветерана, а также историей его подвига.

Память своих дедов и прадедов планируют почтить участники специальной военной операции на передовой.

«Участники СВО расскажут на видео истории своих предков, разместят их портреты в местах дислокации и блиндажах, а также запишут видеопоздравления ветеранам Великой Отечественной войны с передовой», — рассказали организаторы.

В каждом регионе предлагается организовать трансляцию видеоряда с портретами ветеранов на медиаэкранах и на местных телеканалах.