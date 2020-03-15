Традиционное аппаратное совещание с главой Челябинска состоится 16 марта

Посмотреть трансляцию лично можно на 1obl.tv.

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Традиционное аппаратное совещание пройдёт завтра, 16 марта, в здании администрации Челябинска. В ходе заседания мэр города Наталья Котова выслушает доклады глав районов, а также начальников управлений о том, как они выполнили поручения, полученные на прошлой неделе, и даст новые задания.

Возможно, в связи с погодными условиями нас ожидает и доклад по уборке снега.

Проследить за ходом аппаратного собрания лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.