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Традиционное аппаратное совещание пройдёт завтра, 16 марта, в здании администрации Челябинска. В ходе заседания мэр города Наталья Котова выслушает доклады глав районов, а также начальников управлений о том, как они выполнили поручения, полученные на прошлой неделе, и даст новые задания.
Возможно, в связи с погодными условиями нас ожидает и доклад по уборке снега.
Проследить за ходом аппаратного собрания лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.