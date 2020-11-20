Торжественное открытие бюста Хариса Юсупова пройдёт в Челябинске

Мемориальный объект установили возле областного Центра олимпийской подготовки по дзюдо.

В Челябинске состоится торжественное открытие памятника Харису Юсупову. На открытии мемориального объекта будут присутствовать родные и близкие заслуженного тренера СССР и почетного гражданина Челябинска, представители правительства региона и городской администрации, а также тренеры и спортсмены.

«Харис Юсупов стал основателем челябинской школы дзюдо, одной из наиболее успешных и известных не только в России, но и во всем мире, воспитал четверых чемпионов мира, 14 чемпионов Европы, двух заслуженных мастеров спорта. Его ученики сами стали известными тренерами. Имя одного из них — Александра Миллера — присвоено челябинскому Центру олимпийской подготовки, рядом с которым установлен памятник Юсупову. Создание этого монумента поддержала городская Дума Челябинска», — прокомментировали в Федерации дзюдо России.

Бюст установили возле Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера на Университетской набережной, 22В. Торжественная церемония открытия состоится 21 ноября в 15:30.