Торнадо заметили в полях Челябинской области

Природное явление сняли на видео жители Уйского района

В Челябинской области в мае местные жители увидели вихрь, который они окрестили торнадо. Произошло это в деревне Краснокаменке Уйского района, сообщает издание «Колос». Вихрь пронесся без разрушений.

«Мы сначала наблюдали. Я мужу говорю: „Снимай“. Он не очень отреагировал, но снял. Разрушений нет, он в небо как будто „засосался“. У меня детство было деревенское, мы очень часто наблюдали природные явления. У нас ветрище очень часто бывает, вот забор с соседями второй раз роняет», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» местная жительница Римма Тажеева.

В соцсетях жители теперь гадают, был ли это торнадо или смерч и каких еще сюрпризов от погоды ждать этим летом. Несколько лет назад в Уйском районе торнадо наблюдали в поселке Кидыш.

Вообще, вихри случаются в степных территориях Челябинской области. В июне 2024 года зафиксирован мощный торнадо (смерч). Основные события разворачивались 8 июня на юге области, в частности в Агаповском, Нагайбакском районах и вблизи Магнитогорска.

По мнению экспертов, образование смерча связано с резкими перепадами температуры, влажности и давления воздуха, а также с особенностями рельефа и наличием водоемов.

Такие явления для Челябинской области редки, но возможны в равнинных районах, особенно при сильных грозах и осадках.