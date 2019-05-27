/ Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у россиян

Данный вопрос поручил проработать Дмитрий Медведев.

Практика сдачи бутылок может возобновиться в России. Такой вопрос Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития поручил проработать премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом говорится в плане реализации предложений, высказанных в ходе отчета правительства о результатах его деятельности за 2018 год.

Обязательный прием тары предложили ввести представители «Справедливой России», сообщают «Известия». Как отметил замглавы фракции Олег Нилов, сейчас главная экологическая проблема — высокий объем мусора. По заявлению парламентария, отдельные регионы уже покупают места складирования отходов в других субъектах.

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной бутылки может составить 5−7 рублей. — сообщают «Известия».

Председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов заявил, что в мировой практике вопрос переработки отходов решается комплексно. По словам парламентария, важно стимулировать население к раздельному сбору мусора. Владимир Долгов также отметил, что возврат тары должен быть лишь платным, что придаст стимул нести бутылки обратно.