Топ-7 советов по выбору качественных куличей и продуктов к Пасхе

Эксперты Роспотребнадзора и жители Челябинской области рекомендуют покупать только проверенные ингредиенты

В предстоящее воскресенье, 16 апреля, православные христиане отметят Пасху. Кто-то начал готовиться к ней заранее и уже сейчас покупает яйца, куличи и творог для приготовления пасхи. ИА «Первое областное» собрало рекомендации по выбору главных пасхальных продуктов от экспертов Роспотребнадзора. Своими советами поделились и челябинцы.

Яйца

Перед покупкой следует осмотреть внешний вид яиц. Они должны быть гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть птичьего помета, перьев и разного рода повреждений. Также следует обратить внимание на дату сортировки и срок годности.

Хранить как сырые, так и вареные яйца необходимо в холодильнике во избежание размножения микроорганизмов.

Также следует соблюдать сроки хранения яиц. Например, диетические хранятся до 7 суток, а столовые — до 25 дней. Мытые яйца приходят в негодность на 12-й день.

Куличи

Если упаковка кулича прозрачная, осмотрите продукт. Его верхушка должна быть сухой, а поверхность гладкой, без пустот, разрывов и подгоревших мест. До покупки обязательно обращайте внимание на сроки изготовления и годности кулича, информацию об изготовителе, а также на условия хранения продукта.

Творог

Чтобы творожная пасха получилась вкусной и свежей, необходимо обратить внимание на качество творога. Его цвет должен быть белым с кремовым оттенком, а запах — чуть кисловатым. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Ее консистенция должна быть нежно-маслянистой и однородной.

Также особое внимание следует обращать на герметичность упаковки, условия хранения продукта, сроки изготовления и годности.







В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что не следует покупать творог, яйца и куличи в местах несанкционированной торговли или с машин.