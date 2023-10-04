Топ-7 подарков челябинским учителям: от лифчика до пивного букета

ИА «Первое областное» собрало рассказы школьных учителей о самых необычных сюрпризах на их профессиональный праздник

Цветы или конфеты? Или конфеты с цветами?! Такой мучительный выбор стоит в преддверии Дня учителя перед каждой российской семьей, где есть ребенок-школьник. А вот сами педагоги далеко не всегда радуются именно цветам, да и ученики и их папы с мамами иногда поздравляют преподавателей очень оригинально. Первое областное информагентство собрало рассказы учителей о самых оригинальных подарках.



Наталья, учитель одной из челябинских школ:

«Самый распространенный подарок для учителей — цветы, особенно в начальной школе, с первого класса примерно по пятый. Самый плохой, по-моему, — конфеты, вообще что-то съедобное. Мне притаскивали на красивом таджикском блюде какую-то национальную баранину. Это не круто, я просто не стала это есть. Лучше не дарите конфеты и печенье: у многих учителей и так диабет и прочие болячки от сидячего образа жизни. Да и попробуй съешь 25 плиток шоколада от любящих учеников! Хотя однажды мне вручили просто замечательный съедобный подарок: красивая коробка в виде елочки, а внутри — сухофрукты, орешки, всякое такое. В другой раз мои пятиклассники приклеили на ватман разные конфетки, носки, другие мелочи и подписали: „Мы с вами, как две палочки Twix“, „Пусть ваши ножки всегда будут в тепле“ и так далее.

Знаю, что коллегам дарили путевки, какую-то бытовую технику — от микроволновок до телевизоров. Бывали неловкие случаи: пожилой учительнице подарили мейнкуна, а у нее — сильнейшая аллергия на кошачью шерсть! Но для меня оптимальный подарок — это все-таки цветы. Потому что иначе может быть неловко».

С Натальей не согласен Александр Попов, директор челябинского физико-математического лицея № 31. Он в беседе с корреспондентом Первого областного информагентства заявил:

«У покойников и педагогов на цветы аллергия!»

Сергей Старченко, в прошлом — директор Троицкого естественно-научного лицея № 13, привык к тому, что профессиональный праздник — это всегда коллективное дело.

«Но самое главное событие в День учителя — это даже не праздник, а день самоуправления. Старшеклассники давали преподавателям отдохнуть, сами становились учителями, завучами, директором. Учителя же наблюдали со стороны, как подростки ведут уроки, и фиксировали, кто из ребят мог бы пойти по педагогической тропе. По окончании подводили итоги на совместном со школьниками-сменщиками педсовете. Однажды на такой совет нам родители привезли огромный, около метра в диаметре, торт, символизирующий единство детей и педагогов. Его ели всем миром — и дети, бывшие учителями, и педагоги, и вспомогательному персоналу хватило.

Традиционно мы с учителями устраивали себе праздник сами: выезжали всем коллективом на базу, жарили шашлык. Наши преподаватели информатики, Андрей Юрьевич и Марат Фарукович, закрывали купальный сезон.

А однажды коллеги подарили „пивной букет“: оформленный в виде букета набор из воблы, вареных раков, разных чипсов. Было очень смешно».

Очень творчески ученики подходят, как ни странно, к поздравлению физруков.

«У нас в школе дети креативные. В разные годы мне дарили на День учителя шоколадный пистолет, шоколадную гранату и носки супермена. А однажды сделали к празднику стенгазету, и в ней нас с коллегами, трех физруков, изобразили как трех богатырей на картине Васнецова», — вспоминает Александр Мурзин, преподаватель физкультуры челябинской школы №112.

А вот Анну Трушкину, председателя отделения «Движение Первых» Ашинского муниципального района и тоже преподавателя физкультуры, дети однажды даже немного напугали.

«Много лет назад, когда я работала в одной из школ Аши, мне сделали подарок, который до сих пор помню. Вечером позвонили в дверь. Спрашиваю: „Кто там?“ — тишина. Я открыла дверь, осторожно выглянула на площадку, а на стене подъезда развешано много кленовых листочков с подписью и пожеланиями от каждого ребенка и воздушные шарики. И никого в подъезде», — рассказала Анна Трушкина.

Татьяне, в прошлом преподавателю русского языка и литературы в челябинской школе, однажды (даже дважды!) дарили двусмысленные подарки.

«В конце 90-х после института работала в школе. Зарплаты тогда задерживали, учителей дорогими подарками не баловали — астры из сада, „Птичье молоко“, шоколад. Но пару раз меня очень удивили.

Перед очередным праздником в кабинете задержался 14-летний ученик — из числа добродушных хулиганов, сын мигрантов — продавцов на вещевом рынке. Сел напротив, молча положил на стол сверток и, явно смущаясь, проговорил: „Вот, вам мама просила передать...“ Я развернула, и мне тоже стало неловко: внутри была коробка конфет и... лифчик. Розовый такой, с кружевом, пуш-ап. Стараясь не смеяться, сказала вежливо: „Спасибо, конфеты я возьму, а это забери, пожалуйста, обратно“. Парень испугался: „А что я маме скажу?“ Ну и я, растерявшись, выдала: „Скажи... что не подошел“. Больше двадцати лет прошло, а до сих пор вспоминаю это со смехом.

И все-таки этот деликатный предмет в другой раз достался мне в подарок. Одна мама, сотрудница швейной фабрики, видимо, взявшая его в счет зарплаты, вручила мне пакет уже после звонка на урок. Что там внутри, я увидела только дома. Ну... спасибо! Подарила подружке»,

— улыбается Татьяна.

Школьники и родители Верхнеуральского района, по словам учителя начальных классов Раузы Кудабаевой, создали целую традицию.

«В 1990-х все выпускники начальной школы почему-то дарили мне вазы. В нашей гостиной они занимали целую полку: хрустальные, керамические, с лепниной в виде роз и винограда, с узорами и без... Не советская стенка получилась, а комиссионный магазин! Другой традицией было дарить картины из каменной крошки, их в доме тоже за несколько лет накопилось немало. Зато такая память, в отличие от цветов и конфет, не увянет и не испортится», — рассуждает Рауза Кудабаева.

Что дарить и дарить ли вообще — каждый решает сам. А Первое областное информагентство присоединяется к поздравлениям, которые завтра, 5 октября, будут адресованы людям важнейшей профессии — тем, кто воспитывает наших детей и старается сделать их настоящими людьми.