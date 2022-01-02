Согреваемся со вкусом: топ-5 зимних напитков для холодных вечеров

ИА «Первое областное» представляет «ароматную» подборку рецептов из разных стран

Новогодние каникулы — самое время для активного отдыха на свежем воздухе. С утра можно отправиться кататься на коньках, лыжах или с горок, а вечером, вернувшись домой, укутаться в уютный плед и согреться чашкой ароматного напитка. Кстати, он не обязательно должен быть алкогольным. Существует огромное количество согревающих безалкогольных напитков, которые понравятся и взрослым, и детям, а также помогут поддержать иммунитет в холодное время года. ИА «Первое областное» предлагает топ-5 зимних ароматных напитков из разных стран.

Безалкогольный яблочный сидр

Этот традиционный напиток, популярный во всем мире, не только наполнит удивительным ароматом ваш дом, но и подарит отличное настроение и заряд бодрости.

Нам понадобятся:

два литра яблочного сока;

один апельсин;

одна груша;

один лимон;

одна палочка корицы;

небольшой кусочек свежего имбиря и несколько штук гвоздики.

Как приготовить:

Наливаем яблочный сок в кастрюльку и разогреваем на среднем огне. Пока он доходит до кипения, нарезаем тонкими ломтиками фрукты и добавляем в кипящий напиток. На мелкой терке натираем имбирь, смешиваем его с другими специями и добавляем в сидр. Варим 5—10 минут. После этого снимаем ароматный напиток с плиты, закрываем крышкой и даем настояться в течение часа. Готово!







Горячий шоколад с медом и корицей

Такой напиток придется по вкусу всем сладкоежкам. Готовить его недолго, а результат точно порадует и детей, и взрослых.

Ингредиенты:

500 мл молока;

100 грамм темного шоколада;

4 столовые ложки меда;

3 столовые ложки сахара;

одна палочка корицы;

молотая корица;

чайная ложка ванильного экстракта;

по желанию — взбитые сливки или маршмеллоу.

Готовим:

Смешиваем молоко, мед, сахар и корицу и ставим на небольшой огонь. Измельчаем шоколад и добавляем в ароматное молоко. После того как шоколад растворится, вынимаем палочку корицы и доводим напиток до кипения. Затем снимаем с огня, разливаем по чашкам и по желанию украшаем молотой корицей, маршмеллоу или взбитыми сливками.

Имбирно-медовый сбитень

Этот напиток готовили еще восточные славяне, но и сегодня рецепт пользуется популярностью как в России, так и далеко за ее пределами. Он отлично согревает в холодное время года, а также укрепляет иммунитет.

Нам понадобятся:

500 мл воды;

3 столовые ложки меда;

1/3 чайной ложки имбиря;

половина лимона;

1/2 чайной ложки мяты;

немного гвоздики и молотой корицы.

Как приготовить:

Наливаем воду в небольшую кастрюльку, ставим на огонь и доводим до кипения. Пока вода нагревается, выжимаем сок из половинки лимона и натираем цедру. Как только вода закипела, снимаем кастрюльку с огня и добавляем туда сок и цедру лимона, мед и пряности, перемешиваем. Накрываем крышкой и даем настояться 30 минут. Перед употреблением напиток следует процедить.







Горячий молочный коктейль

Этот напиток можно найти в меню кафе и ресторанов всего мира. Готовить его очень просто и быстро, а согревает он не хуже, чем традиционный яблочный сидр. Поэтому в холодный зимний вечер его обязательно следует приготовить и продегустировать.

Ингредиенты:

500 мл молока;

несколько капель любого сладкого сиропа.

Готовим:

Молоко выливаем в кастрюльку, ставим на медленный огонь и нагреваем, но не до кипения. Как только молоко станет горячим, убираем его с плиты и добавляем сироп. Можно использовать кофейный сироп, фруктовый, ягодный или лавандовый — здесь все зависит исключительно от вашего вкуса. Горячее молоко и сироп взбиваем до получения плотной пенки и аккуратно разливаем по стаканам. Готово!

Эгг-ног

Этот рождественский напиток-десерт очень популярен в Канаде, США и странах Европы. Его готовят как горячим, так и холодным, как с алкоголем, так и без. Основные ингредиенты эгг-нога — яйца и молоко, поэтому он очень питательный и бодрящий и представляет особенную ценность для тех, кто выполняет физические нагрузки. ИА «Первое областное» подготовило рецепт горячего безалкогольного сладкого напитка.

Нам понадобятся:

два стакана молока;

1/4 стакана сгущенного молока;

4 яичных желтка;

полстакана сахара;

щепотка гвоздики;

1/4 чайной ложки молотой корицы;

по вкусу — взбитые сливки, ванильный экстракт и мускатный орех.

Как приготовить:

Берем небольшую кастрюльку и смешиваем в ней молоко, сгущенное молоко, корицу и гвоздику, ставим на средний огонь и нагреваем, не доводя до кипения. Когда смесь нагрелась, снимаем ее с плиты, начинаем взбивать миксером или вручную желтки с сахаром, аккуратно, по одной столовой ложке, вливая молочную смесь. Получив жидкую массу, выливаем ее обратно в кастрюлю и снова разогреваем на медленном огне в течение 3—5 минут до тех пор, пока она не загустеет. В готовый напиток добавляем ванильный экстракт, а затем разливаем по стаканам. По желанию украшаем мускатным орехом или взбитыми сливками.







Если же хочется чего-то традиционно русского, то можно сделать гоголь-моголь. Этот напиток также готовится из яиц и горячего молока, но с медом и без добавления пряных специй. Яйцо разбиваем и отделяем желток от белка. Желток растираем с тремя столовыми ложками меда и добавляем одну столовую ложку лимонного сока. Белок взбиваем с ложкой сахара до тех пор, пока он не превратится в плотную массу. Добавляем желток в горячее, но не вскипяченное молоко, сверху украшаем взбитым белком. Готово!

Фото в тексте: kaheig, silviarita, JillWellington, pixabay.com.