Новогодние каникулы — самое время для активного отдыха на свежем воздухе. С утра можно отправиться кататься на коньках, лыжах или с горок, а вечером, вернувшись домой, укутаться в уютный плед и согреться чашкой ароматного напитка. Кстати, он не обязательно должен быть алкогольным. Существует огромное количество согревающих безалкогольных напитков, которые понравятся и взрослым, и детям, а также помогут поддержать иммунитет в холодное время года. ИА «Первое областное» предлагает топ-5 зимних ароматных напитков из разных стран.
Безалкогольный яблочный сидр
Этот традиционный напиток, популярный во всем мире, не только наполнит удивительным ароматом ваш дом, но и подарит отличное настроение и заряд бодрости.
Нам понадобятся:
- два литра яблочного сока;
- один апельсин;
- одна груша;
- один лимон;
- одна палочка корицы;
- небольшой кусочек свежего имбиря и несколько штук гвоздики.
Как приготовить:
Наливаем яблочный сок в кастрюльку и разогреваем на среднем огне. Пока он доходит до кипения, нарезаем тонкими ломтиками фрукты и добавляем в кипящий напиток. На мелкой терке натираем имбирь, смешиваем его с другими специями и добавляем в сидр. Варим 5—10 минут. После этого снимаем ароматный напиток с плиты, закрываем крышкой и даем настояться в течение часа. Готово!
Горячий шоколад с медом и корицей
Такой напиток придется по вкусу всем сладкоежкам. Готовить его недолго, а результат точно порадует и детей, и взрослых.
Ингредиенты:
- 500 мл молока;
- 100 грамм темного шоколада;
- 4 столовые ложки меда;
- 3 столовые ложки сахара;
- одна палочка корицы;
- молотая корица;
- чайная ложка ванильного экстракта;
- по желанию — взбитые сливки или маршмеллоу.
Готовим:
Смешиваем молоко, мед, сахар и корицу и ставим на небольшой огонь. Измельчаем шоколад и добавляем в ароматное молоко. После того как шоколад растворится, вынимаем палочку корицы и доводим напиток до кипения. Затем снимаем с огня, разливаем по чашкам и по желанию украшаем молотой корицей, маршмеллоу или взбитыми сливками.
Имбирно-медовый сбитень
Этот напиток готовили еще восточные славяне, но и сегодня рецепт пользуется популярностью как в России, так и далеко за ее пределами. Он отлично согревает в холодное время года, а также укрепляет иммунитет.
Нам понадобятся:
- 500 мл воды;
- 3 столовые ложки меда;
- 1/3 чайной ложки имбиря;
- половина лимона;
- 1/2 чайной ложки мяты;
- немного гвоздики и молотой корицы.
Как приготовить:
Наливаем воду в небольшую кастрюльку, ставим на огонь и доводим до кипения. Пока вода нагревается, выжимаем сок из половинки лимона и натираем цедру. Как только вода закипела, снимаем кастрюльку с огня и добавляем туда сок и цедру лимона, мед и пряности, перемешиваем. Накрываем крышкой и даем настояться 30 минут. Перед употреблением напиток следует процедить.
Горячий молочный коктейль
Этот напиток можно найти в меню кафе и ресторанов всего мира. Готовить его очень просто и быстро, а согревает он не хуже, чем традиционный яблочный сидр. Поэтому в холодный зимний вечер его обязательно следует приготовить и продегустировать.
Ингредиенты:
- 500 мл молока;
- несколько капель любого сладкого сиропа.
Готовим:
Молоко выливаем в кастрюльку, ставим на медленный огонь и нагреваем, но не до кипения. Как только молоко станет горячим, убираем его с плиты и добавляем сироп. Можно использовать кофейный сироп, фруктовый, ягодный или лавандовый — здесь все зависит исключительно от вашего вкуса. Горячее молоко и сироп взбиваем до получения плотной пенки и аккуратно разливаем по стаканам. Готово!
Эгг-ног
Этот рождественский напиток-десерт очень популярен в Канаде, США и странах Европы. Его готовят как горячим, так и холодным, как с алкоголем, так и без. Основные ингредиенты эгг-нога — яйца и молоко, поэтому он очень питательный и бодрящий и представляет особенную ценность для тех, кто выполняет физические нагрузки. ИА «Первое областное» подготовило рецепт горячего безалкогольного сладкого напитка.
Нам понадобятся:
- два стакана молока;
- 1/4 стакана сгущенного молока;
- 4 яичных желтка;
- полстакана сахара;
- щепотка гвоздики;
- 1/4 чайной ложки молотой корицы;
- по вкусу — взбитые сливки, ванильный экстракт и мускатный орех.
Как приготовить:
Берем небольшую кастрюльку и смешиваем в ней молоко, сгущенное молоко, корицу и гвоздику, ставим на средний огонь и нагреваем, не доводя до кипения. Когда смесь нагрелась, снимаем ее с плиты, начинаем взбивать миксером или вручную желтки с сахаром, аккуратно, по одной столовой ложке, вливая молочную смесь. Получив жидкую массу, выливаем ее обратно в кастрюлю и снова разогреваем на медленном огне в течение 3—5 минут до тех пор, пока она не загустеет. В готовый напиток добавляем ванильный экстракт, а затем разливаем по стаканам. По желанию украшаем мускатным орехом или взбитыми сливками.
Если же хочется чего-то традиционно русского, то можно сделать гоголь-моголь. Этот напиток также готовится из яиц и горячего молока, но с медом и без добавления пряных специй. Яйцо разбиваем и отделяем желток от белка. Желток растираем с тремя столовыми ложками меда и добавляем одну столовую ложку лимонного сока. Белок взбиваем с ложкой сахара до тех пор, пока он не превратится в плотную массу. Добавляем желток в горячее, но не вскипяченное молоко, сверху украшаем взбитым белком. Готово!