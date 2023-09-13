Топ-5 рецептов осенних пирогов на любой вкус

Балуем себя выпечкой в тематический праздник

Сегодня, 13 сентября, в России отмечается День осенних пирогов и шарлотки. Поскольку осень богата самыми разнообразными свежесобранными плодами, придумать, чем же себя побаловать, не составит никакого труда. Или можно воспользоваться нашей подборкой, где есть пироги и для сладкоежек, и для веганов, и для любителей грибочков.

Тыквенный чизкейк

Ингредиенты: 100 г твердого печенья, 100 г кукурузных хлопьев, 80 г сливочного масла, 12 ст. ложек сахара, 700 г тыквы, 200 г сливочного сыра, 10 г желатина и 2 г ванили.

Готовим: берем печенье и хлопья, измельчаем их и хорошо перемешиваем. Затем добавляем 2 ложки сахара, растопленное сливочное масло и снова тщательно перемешиваем. После ставим на поднос форму для выпечки на 20 см, выкладываем его борта изнутри ацетатной пленкой, а на дно — получившуюся смесь. Хорошенько ее придавливаем и отправляем в холодильник.

Приступаем к верхнему слою чизкейка. Заливаем желатин 60 мл холодной воды и оставляем набухать. В это время варим тыкву, по готовности обжариваем ее с добавлением сахара, сливочного сыра и ванили, хорошо перемешивая. Набухший желатин ставим на водяную баню и ждем его полного растворения, а затем остужаем и добавляем в крем, снова тщательно перемешиваем. Перекладываем образовавшуюся массу в форму на нижний слой и ставим в холодильник на несколько часов.

Украшаем чизкейк грецкими орехами или кусочками тыквы.

Веганский морковный пирог

Ингредиенты для коржей: 200 г коричневого сахара, цедра одного апельсина, 400 г очищенной моркови, 200 мл соевого или кокосового молока, 200 мл растительного масла, 300 г муки, 2 чайные ложки пищевой соды и сколько же разрыхлителя, 1,5 чайной ложки молотой корицы, 1,2 чайной ложки мускатного ореха, 1 щепотка соли.

Ингредиенты для крема: 100 г белого шоколада, 150 г маргарина, 10 г растительного масла, 30 г сахарной пудры, 8 г ванили, 30 мл соевого или кокосового молока.

Готовим: измельчаем цедру апельсина с сахаром, добавляем натертую на терке морковь, растительное масло, молоко и две чайные ложки апельсинового сока. Взбиваем миксером. Берем муку, смешиваем ее с корицей, орехом, солью, содой и разрыхлителем и небольшими порциями высыпаем в образовавшуюся массу, помешивая. Разделяем массу на две равные части и выпекаем коржи в форме для выпечки. Хорошо, если она будет диаметром 22 см.

Готовые коржи оставляем в форме на 20 минут остывать, затем перекладываем и даем постоять еще час. Пока коржи остывают, готовим крем: растапливаем шоколад на слабом огне, добавляем туда маргарин, молоко, масло, пудру и ваниль и взбиваем до образования крема. Затем также делим его на две части, одной смазываем коржи, второй — верх пирога. Украсить тертой морковью.

Яблочный пирог с печеньем и корицей

Ингредиенты: 4 яйца, 1 ст. ложка сахара, 3 г разрыхлителя, 1,5 ст. ложки муки, 1 г ванили, 125 г сливочного масла, 200 г песочного печенья, 5 крупных яблок, молотая корица, сахарная пудра и молотые грецкие орехи.

Готовим: берем форму для выпечки, смазываем маслом, на дно плотным слоем выкладываем печенье. Если необходимо уплотнить уголки, можно раздробить печенье на кусочки и закрыть «пробелы». Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем кружочками и выкладываем на печенье. Заливаем растопленным маслом, посыпаем корицей и молотыми орехами.

Переходим к приготовлению теста: взбиваем яйца с сахаром, добавляем муку, ваниль и разрыхлитель, тщательно перемешиваем и выливаем получившуюся смесь на яблоки. Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета. Готовое угощение посыпаем сахарной пудрой.

Пирог с грушами

Ингредиенты: 4 яйца, 1,5 стакана сахара, 3 стакана муки, 2 груши, 10 г разрыхлителя, 120 г растительного масла, 6 ст. ложек кипятка, 1 стакан кислого молока, сахарная пудра.

Готовим: взбиваем миксером сахар с яйцами, затем добавляем растительное масло и снова взбиваем. В кислое молоко добавляем разрыхлитель, тщательно перемешиваем и добавляем в получившуюся смесь. Одну грушу натираем на терке, добавляем в тесто и снова перемешиваем. В смесь порционно добавляем муку, тщательно перемешивая, а затем выливаем тесто в форму для запекания. Берем вторую грушу, очищаем ее от кожуры, нарезаем тонкими ломтиками и выкладываем поверх смеси. Выпекаем пирог до золотистого цвета, по готовности посыпаем сахарной пудрой.

Песочный пирог с грибами, ветчиной и сыром

Ингредиенты для теста: 250 г муки, 125 г сливочного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, 75 мл молока, 1 щепотка соли.

Ингредиенты для начинки: 1 большая луковица, 300 г ветчины, 400 г шампиньонов, 250 г твердого сыра, соль и черный молотый перец по вкусу.

Ингредиенты для заливки: 3 яйца, 3 столовые ложки муки, 250 г 20-процентной сметаны, 0,5 чайной ложки соли, черный молотый перец по вкусу.

Готовим: муку смешиваем с разрыхлителем и перемешиваем венчиком. Нарезаем кубиками сливочное масло, добавляем к муке и растираем руками в мелкую крошку. Затем добавляем молоко, шепотку соли и замешиваем тесто. Формируем из него шар и отправляем в холодильник на полчаса.

Готовим начинку: очищенный лук нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле в течение 5 минут. Грибы тщательно моем, высушиваем, нарезаем пластинками и добавляем к луку. Обжариваем до испарения жидкости, солим, перчим. Затем нарезаем кубиками ветчину и добавляем к грибам и луку, жарим 7 минут, помешивая.

Оставляем начинку остывать, вытаскиваем из холодильника тесто и раскатываем его. Затем выкладываем в смазанную форму диаметром 24 см, придавливаем ко дну и оставляем бортики высотой 5 см. Края теста обрезаем, выкладываем грибы с ветчиной, сверху выкладываем нарезанный кусочками сыр.

Теперь приступаем к заливке: смешиваем яйца со сметаной, мукой, солью и перцем, тщательно перемешиваем. Полученной смесью заливаем начинку и разравниваем поверхность. Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Готовый пирог по желанию можно украсить веточками зелени.