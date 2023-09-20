Топ-5 рецептов осеннего чая

Радуем себя ароматными и полезными напитками в тематический праздник

Сегодня, 20 сентября, отмечается День устраивания спонтанных чаепитий. Чем не повод побаловать себя лишний раз вкусным ароматным напитком? Чай с осенними ягодами и плодами подарит не только отличное настроение, но и много пользы организму. А чтобы не тратить время на поиск чего-то оригинального, ИА «Первое областное» собрало для вас подборку из пяти интересных рецептов.

Тыквенный чай

Ингредиенты: 300 г тыквенного пюре, 25 г корня имбиря, 1 столовая ложка свежевыжатого лимона, 1 долька грейпфрута, 1 палочка корицы, щепотка молотого красного перца, 250 мл кипятка.

Готовим. Для начала делаем пюре из тыквы. Для этого очищаем мякоть от кожуры, нарезаем небольшими кубиками и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. После даем тыкве остыть и с помощью блендера делаем пюре. Затем берем корень имбиря и натираем его на мелкой терке. Помещаем пюре тыквы, имбирь и остальные ингредиенты в одну емкость, заливаем кипятком и оставляем настаиваться 10 минут.

Чай из шиповника

Ингредиенты: 15 г шиповника, 10 г сушеной ромашки, 1 чайная ложка меда, 250 мл кипятка.

Готовим. Ягоды шиповника смешиваем с ромашкой и заливаем кипятком. Даем напитку настояться в течение 15 минут, а затем добавляем ложку меда.

Хвойный чай

Ингредиенты: 1 чайная ложка ягод можжевельника, 0,5 чайной ложки исландского мха, 2 чайные ложки хвойного сока, 250 мл кипятка.

Готовим. Ягоды можжевельника хорошенько промываем, высушиваем и измельчаем. Затем приступаем к приготовлению хвойного сока. Для этого нам понадобится немного хвои сосны или ели. Ее необходимо обдать кипятком, а затем измельчить в блендере. Из полученной массы выжимаем сок, соединяем его с остальными ингредиентами и заливаем кипятком. Ждем 10 минут и наслаждаемся.

Облепиховый чай

Ингредиенты: 40 г ягод облепихи, 1/4 небольшого яблока, 1 чайная ложка меда, 1 палочка корицы, 1 звездочка аниса, 250 мл воды.

Готовим. Очищаем яблоко от кожуры и нарезаем его на мелкие кусочки. Смешиваем с ягодами, корицей и анисом, заливаем водой и варим на небольшом огне около 20 минут, не доводя до кипения. Затем снимаем напиток с плиты, добавляем мед, накрываем крышкой и даем настояться 5 минут. Готово!

Мандариновый чай

Ингредиенты: 5 мандаринов, 2 гвоздики, 1 палочка корицы, 1 чайная ложка черного чая, 150 мл воды.

Готовим. Выжимаем из мандаринов сок и смешиваем с таким же количеством воды. Добавляем специи и ставим на слабый огонь. Доводим смесь до кипения и снимаем с плиты. В полученный напиток добавляем ложку чая и даем настояться 5 минут. Перед подачей процеживаем.