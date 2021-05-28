Топ-5 опасных вещей, которые угрожают ребенку в Челябинске летом

Рассказываем, когда и где нужно быть начеку

Именно летом, оказавшись на улице без присмотра родителей, многие дети получают различные травмы. Какие угрозы подстерегают ребенка в жаркое время года, рассказала заведующая детским травмпунктом в Челябинске Анна Быкова.

«Ребенок — это всегда движение. Ребенок — это динамомашина. И практически все, что его окружает, может стать причиной травмы. У нас в травмпункте даже есть постоянные гости, которые то и дело попадают в беду. Чтобы этого избежать, нужно знать главные факторы, которые приводят к травмам. И обязательно рассказать о них детям», — говорит Анна Быкова.





1. ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ ТРАНСПОРТ

— Опасно все, что движется быстрее скорости пешехода. Например, автомобили на улицах и во дворах. К сожалению, сейчас машины паркуют рядом с детскими площадками. И любой ребенок может выскочить под колеса.

Также опасен любой детский транспорт: велосипеды, простые и электрические самокаты, скейты и прочие средства передвижения. Нередко дети, падая с них, ломают сразу две руки. Если вы покупаете чаду такие подарки, обязательно научите его правильно падать.

И еще: не оставляйте детей в закрытых машинах. На солнцепеке воздух в салоне разогревается до +60 градусов. Ребенок может получить тепловой удар и даже погибнуть.

2. ЖИВОТНЫЕ

— Опасайтесь и диких, и домашних животных. В жару им тоже несладко, они ведут себя непредсказуемо — могут укусить, поцарапать. Так как летом ребенок одет легко, у него голые руки и ноги, повредить кожу легче. А любая рана - входные ворота для разных инфекций. Даже если хозяин говорит, что собака спокойная, лучше не трогать ее руками. А если вас укусили, не поленитесь узнать, привит ли пес.

Место укуса нужно сразу же промыть проточной водой, желательно с мылом и в кратчайшие сроки приехать в травмпункт.

С белками в парке, с животными леса тоже лучше не контактировать. У нас был случай: родители привезли в травмпункт двухмесячного ребенка. Девочку на пару минут оставили в автолюльке на скамье в парке Гагарина. Подскочила белка и поцарапала ребенку нос. Малышке пришлось проставить уколы от бешенства.

3. ВОДОЕМЫ

— Летом часто встречаются «травмы ныряльщика». Дети и взрослые ломают шейные позвонки, а это может закончится очень печально. Объясните ребенку, что нельзя нырять в незнакомых местах, особенно головой или ногами вниз.

И в целом будьте осторожнее на водоемах, даже если на пляже дежурит спасатель. Он не обязан следить за всеми. По инструкции, спасатели помогают только тем, кто зовет на помощь или попали в поле зрения наблюдателя. Уследить за каждым отдыхающим невозможно. За жизнь ребенка отвечают родители, не оставляйте его ни на минуту.

Надувной круг может перевернуться, нарукавники вообще не в состоянии удержать на плаву даже детсадовца. А кричать и звать на помощь ребенок не будет. Во время паники первый глоток воды сразу же попадает в легкие человека, и малыш тонет молча, без крика.

4. ГАРАЖИ И ДЕРЕВЬЯ

— Получить травму можно, прыгая с высоты. Многие дети летом лазают на гаражи и деревья. Залезть легко, а спуститься обратно — сложно. И они прыгают. Зимой от травм спасают сугробы, а летом многие ломают руки и ноги.

5. СОЛНЦЕ

— Летом мы часто ходим на пляж — купаемся, загораем. Многие мамы верят, что это необходимо для насыщения организма витамином D. Ученые доказали, что получить нужную дозу таким образом не получится. Дети до 18 лет должны каждый день принимать витамин D из аптеки. Причем ркуглогодично — и зимой, и летом.

Чтобы не обгореть, советуют избегать открытого солнца, особенно с 11 утра до четырех часов вечера. Отдыхайте в тени. А также пользуйтесь защитным кремом и купите ребенку головной убор с полями — иначе могут обгореть уши.

Чтобы не заработать тепловой удар, чаще пейте. Только не сладкое, не газировку — они усиливают жажду. В идеале давайте ребенку что-нибудь подсоленое. Специфических признаков теплового удара нет. Ребенка может тошнить, он становится вялым, может подняться температура, покраснеть коже, проступить пот. И обязательно будет снижено мочеотделение. У малышей это легко заметить по подгузникам. Отойти от удара можно и без врача — ребенка нужно перенести в тень и побольше поить. В тяжелых случаях нужно вызывать педиатра.

«Главное — помните, что ребенка с травмой не обязательно везти в детский травмпункт на Ленина, 38. Еще с 2011 года детей принимают во всех травмпунктах Челябинска. Если что-то случилось, отправляйтесь в ближайшую клинику. И по возможности не ждите скорую. На вызов, не угрожающий жизни, она может приехать нескоро», — говорит Анна Быкова.

ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ТРАВМПУНКТЫ ЧЕЛЯБИНСКА:



1. Травмпункт ГБУЗ Городская клиническая больница № 5 Калининского района

Челябинск, ул. Российская, 15а, телефон +7 (351) 264-12-98.

2. Травмпункт ГБУЗ Областная клиническая больница № 3 Калининского район

Челябинск, просп. Победы, 287, телефон +7 (351) 749-97-63.

3. Травмпункт МБУЗ Городская клиническая больница № 9 Ленинского района

Челябинск, ул. 5-я Электровозная, 5, телефон +7 (351) 251-59-38.

4. Травмпункт МУЗ Городская клиническая больница № 6 Металлургического района

Челябинск, ул. Румянцева, 31, телефон +7 (351) 721-22-20.

5. Травмпункт МБУЗ Городская клиническая больница № 8 Тракторозаводского района

Челябинск, ул. Горького, 18, телефон +7 (351) 775-51-26.

6. Травмпункт МБУЗ Городская клиническая больница № 1 Советского района

Челябинск, ул. Воровского, 16, телефон +7 (351) 232-68-08.

7. Детский травмпункт МУЗ городская поликлиника № 1 Центрального района

Челябинск, просп. Ленина, 38, телефон +7 (351) 729-89-03.