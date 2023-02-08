Топ-5 опасных игрушек для маленьких детей

В подборке — игрушки с мелкими деталями и сомнительным составом

На рынке ежедневно появляются все новые игрушки для детей, которые настолько их увлекают, что те могут играть с ними целыми днями. Однако родителям стоит учитывать, насколько та или иная игрушка безопасна для детей. ИА «Первое областное» изучило рекомендации Роспотребнадзора по выбору безопасных игрушек и составило список тех, которые могут причинить вред маленькому ребенку.

Набор для химических опытов

Перед покупкой такого набора необходимо тщательно изучить состав «химических» веществ, с которыми будет играть ребенок, так как подобные наборы, изготовленные в подпольных организациях, могут нанести вред ребенку. Необходимо помнить, что набор не должен содержать вещества или реактивы, которые могут при смешивании воспламениться, образовывать вредные пары или газы, взрывчатые смеси. Проводить химические эксперименты сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют только в присутствии взрослых, а дарить такие игрушки детям младше восьми лет не стоит.

Слаймы

Слаймы, или лизуны, — довольно популярная игрушка среди маленьких детей и школьников. Но на самом деле эта «слизь» не так безобидна, как кажется. В составе самой игрушки и порошка, из которого ее предлагают сделать, — всевозможные клеи, борная кислота и тетраборат натрия. При длительном взаимодействии с ними можно получить раздражение кожи и глаз и даже отравление. Попадание такой игрушки или ее части внутрь организма и вовсе смертельно опасно.

Магнитные шарики

Детям очень нравится собирать магнитные шарики в различные фигурки. Но их размер настолько мал, что ребенок может проглотить не одну детальку, даже не заметив этого. Уже в организме они могут сцепиться между собой и вызвать острые боли.

Пазлы

Дети очень любят собирать пазлы, однако каждый такой набор содержит большое количество мелких деталей, которые могут оказаться в организме маленького ребенка. Родителям следует обращать внимание на возрастное ограничение, указанное на упаковке такой игрушки, а также выбирать пазлы с крупными деталями.

Дартс

Сама по себе игра очень неплоха, однако игровой набор опасен тем, что содержит дротики с острыми наконечниками, которыми ребенок запросто может нанести себе увечья. Лучше не допускать к игре маленьких детей во избежание несчастных случаев.