Только один челябинец из десяти оплачивает проезд наличкой

Безналичный расчет, считают в Миндоре, «обеляет» выручку

С начала транспортной реформы в Челябинске количество пассажиров, которые оплачивают проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях наличкой, сократилось в пять раз: с 56% до 11%. Об этом в личном телеграм-канале рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

По словам Егорова, это стало возможным благодаря грамотной билетной политике: выгодному проездному и разнице в оплате за наличный и безналичный расчет в 7 рублей.

Чиновник считает, что эта тенденция позитивная.

«Безналичный расчет делает экономику перевозок прозрачнее или, как говорят, „обеляет“ выручку. Сокращается также и воровство билетной выручки со стороны водителей, кондукторов. А в бюджет поступает больше налогов, на которые можно будет обновлять транспорт и дальше», — заявил Александр Егоров.

Между тем в Металлургическом районе Челябинска приступили к замене 675 метров трамвайных путей.

