«Только не сейчас!»: пять популярных отговорок, чтобы не идти к гинекологу

Почему важны регулярные консультации у женского доктора

Врачи не устают напоминать: посещать гинеколога нужно как минимум раз в год, а лучше — дважды. «Ну, уж в моем-то случае такие частые визиты точно ни к чему!» — думают женщины… И упускают время, когда опасные для здоровья состояния можно было обнаружить и купировать с минимальными потерями. Разбираем самые распространенные заблуждения о посещении женского врача.

«Мне еще рано». Многие сомневаются: стоит ли идти к гинекологу, если еще не живешь половой жизнью. Тем более до 17 лет девочки успевают пройти несколько обязательных плановых профосмотров — казалось бы, этого вполне достаточно. Зачем идти к врачу до начала интимной жизни? Удостовериться, что все в порядке со здоровьем, гормональным фоном, а также своевременно подобрать подходящий способ контрацепции. Если же есть любые проблемы с циклом, боли и дискомфорт внизу живота, беспокоят акне — это тоже повод показаться гинекологу. Гинекологи Медицинского центра «Лотос» рекомендуют проходить ежегодные осмотры с 18 лет, независимо от того, есть сексуальные отношения или нет.

«У меня постоянный партнер». Может показаться, что регулярные визиты к доктору нужны только тем, кто часто меняет партнеров. Это не так, ведь опасаться нужно не только половых инфекций. Те же кисты яичников или, скажем, эндометриоз напрямую не связаны с активностью и разнообразием половой жизни. Да, в случае длительных моногамных отношений можно не сдавать каждый раз анализы на ИППП, но плановый осмотр на кресле нужен в любом случае.

«Я пока не планирую беременеть». Иногда пациентки обращаются к доктору, только увидев две полоски на тесте. Либо наоборот, когда зачать ребенка никак не получается. Но подготовкой и непосредственно ведением беременности функция гинеколога не ограничивается. И даже если в ближайшие годы вы не планируете стать мамой — все равно важно наблюдать за состоянием репродуктивной системы, отслеживать уровень гормонов и своевременно выявлять скрытые инфекции, чтобы потом не столкнуться с бесплодием или невынашиванием. В Медицинском центре «Лотос» как раз подготовлены комплексные программы, которые включают в себя прием гинеколога и УЗИ.



«Мне уже неактуально». Наряду с «мне еще рано» есть и другая крайность — женщина уже в годах, она больше не планирует рожать и уверена, что теперь следить за женским здоровьем можно не так пристально. Но с возрастом риски гинекологических проблем становятся даже выше: от неудобств, вроде сухости или недержания, до развития опухолей, в том числе онкологических. Так что после 45 лет посещать гинеколога также важно, оптимально — раз в полгода с результатами маммографии. И обязательно показаться врачу, если появились предвестники климакса (сбивается цикл, скачет настроение или мучает бессонница). Грамотный гинеколог поможет встретить менопаузу максимально мягко и комфортно.

«Но я же отлично себя чувствую, ничего не беспокоит!» Опасное заблуждение. 59% гинекологических заболеваний протекает бессимптомно. Ту же миому матки изначально видно только на УЗИ, и лишь когда опухоль уже достигнет значительных размеров — начнутся боли и кровотечения. Предраковые состояния шейки матки тоже невозможно «отловить» самостоятельно — только на диагностическом осмотре. Большинство патологий сегодня успешно лечится, если обнаружить их на ранней стадии. Так что, даже если по ощущениям все в полном порядке, лучше перестраховаться и убедиться в этом наверняка. Получить полный комплекс услуг, включающий осмотр, консультацию, УЗИ и сдачу необходимых анализов, можно в Медицинском центре «Лотос».