Только не прописи: челябинский логопед рассказала, как исправить почерк ребенка

И где получить бесплатную помощь специалистов

Современные дети стали хуже писать. Уже редко кто выводит в школьных тетрадках идеальные буквы — они толкаются и подпрыгивают на строчках или съезжают ниже линеек, заставляя родителей и педагогов хвататься за сердце. Вместе с челябинским третьеклассником Павлом и учителем-логопедом Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района Челябинска Лилией Исрафиловой разбираемся прямо в День почерка, 23 января, что мешает ребенку без серьезных диагнозов писать красиво.

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«В детском садике Паша был аккуратистом. Если случалось, что в раскраске выходил за контур, мог и заплакать. А когда стал готовиться к школе, перестал стараться. И сейчас раскрашивает небрежно, а за почерк и грязь в тетрадях его упрекают учителя», — рассказывает мама Ирина.

Лилия Исрафилова смотрит в тетрадки мальчика, но спрашивает ребенка совсем о другом: любит ли Паша кататься на велосипеде, часто ли бегает с друзьями на улице, быстро ли выполняет задания в классе и какой предмет в школе у него любимый.





Мальчик слегка тушуется, как на экзамене, и крутит пальцами прядь волос. Но легко соглашается отыскать в своих тетрадях самые красивые буквы, обвести по контуру облако в раскраске и сыграть пальцами в игру на внимание. После этого логопед готова сделать полноценное заключение.

«Главная причина неаккуратности — Павел неправильно, слишком низко, держит ручку. Это ограничивает объем движений. Ребенок не дает нажима. Стержень как будто скользит по листу, поэтому буквы получаются острыми, без закруглений. И вы заметили, что он крутит волосы? Мальчик несколько не уверен в себе. В классе он часто выполняет задание раньше других. Ему важно быть в первых рядах или как минимум не отстать от других. Поэтому он торопится, специально пишет быстрее. Это честолюбие, хороший потенциал ребенка, но он может сказаться на почерке», — говорит Лилия Исрафилова.

Маме советуют показать ребенка психологу, а если к концу четверти на фоне усталости его тревога усилится, то обратиться к неврологу. В более серьезных случаях детям прописывают медицинские препараты, которые снимают тревогу и активизируют работу мозга. Обычно медики советуют пить такие препараты курсами — перед началом учебного года и весной, когда силы уже на исходе.

Некоторые дети, по словам логопеда, на фоне тревоги начинают не просто крутить, но и выдергивать волосы либо у них появляются навязчивые движения. Обычно учителя воспринимают это как плохое поведение и делают замечания школьнику, а на самом деле так проявляется навязчивое состояние, вызванное тревогой. Школьник пытается таким образом снять напряжение, которое ему мешает.

На проблемы с почерком также может повлиять плохое зрение. Дети с плохим зрением могут пропускать отдельные элементы букв, неправильно соединять буквы, недописывать или смешивать буквы, похожие по написанию.

«В школе начинается падение зрения. Обратите внимание, что дети в школе начинают надевать очки где-то в третьем-четвертом классе, и поэтому очень важно этот момент не упустить. Зрение нужно проверять хотя бы раз в год в обязательном порядке», — говорит логопед.

Влияют на почерк и различные нарушения опорно-двигательного аппарата, ДЦП, сколиоз, артрозы и артриты.

О ВРЕДЕ ПРОПИСЕЙ И ЧЕРНОВИКОВ

Исправлять почерк учитель-логопед советует с повышения мотивации.

«Когда родители сталкиваются с проблемой плохого почерка, они совершают традиционную ошибку — покупают прописи. Так это сделала и мама Паши. Но ребенку это неинтересно. Это бесполезная работа. Многократно заставлять переписывать что-то неэффективно», — говорит Лилия Исрафилова.

Ребенок должен понять, зачем ему нужно писать красиво: чтобы его понимали другие, чтобы о его способностях и характере не судили по почерку.

«Скажите ребенку, что человек может посмотреть на его почерк и сказать: „Как небрежно это написано, это же отношение ко мне“. Или: „Этот человек не очень аккуратный, он не будет очень старательным в своей профессии, он нам не нужен“», — говорит Лилия Исрафилова.

Логопед также советует заострять внимание ребенка на словах и буквах, которые удаются красиво: «Покажи мне самую красивую букву, самое красивое слово». А не наоборот. Это позволит создать ситуацию успеха.





Также не стоит приучать ребенка к черновикам. Они, напротив, способствуют плохому почерку.

«Стремитесь, чтобы ребенок сразу писал в чистовик. Если он сомневается в написании какой-то буквы или соединения, пусть пропишет ее в черновик отдельно. Иначе он будет делать двойную работу и уставать, у него не останется времени для жизни», — замечает Лилия Исрафилова.

МИНУТКИ ЧИСТОПИСАНИЯ И КАЛЛИГРАФИЯ

Нашему третьекласснику педагог советует проводить «минутки чистописания». Например, самостоятельно рисовать и подписывать открытки: выбрать самое красивое стихотворение для родителей или бабушек-дедушек и красиво его оформить. Также заняться «минутками каллиграфии»: прописывать в строчку не буквы, а узоры, которые дублируют элементы букв.

«Кому-то из детей нужно развивать мелкую моторику, заниматься нейрогимнастикой, пальчиковыми играми, каллиграфией. Все это помогает исправить почерк обходными путями. Как-то на консультации у меня был ребенок, которого заставляли помногу прописывать прописи. Я попросила его написать небольшой диктант, а он просто заплакал. Представляете, у ребенка болит нога, а мы заставляем его на ней прыгать! Нужно искать какие-то другие методы», — замечает Лилия Исрафилова.





ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩИ

Становление почерка, по словам логопеда, идет в первом классе, в течение учебного года ребенок пишет с переменным успехом. Лишь к концу года — в начале второго года можно делать первые выводы о характере почерка.

«При этом нужно оценивать не списывание, а самостоятельное письмо. Оно показывает, как ребенок включает функции программирования, контроля, самоконтроля и сам сформированный почерк», — замечает Лилия Исрафилова.

За помощью в исправлении почерка можно обратиться к учителю. Можно попросить учителя записать ребенка на заседание психолого-педагогического консилиума в школе. Здесь школьник и его родители получат консультацию сразу нескольких специалистов: учителя, психолога и, если он есть, логопеда.

Если психолог заподозрит неврологические проблемы, родители могут обратиться к неврологу в поликлинике — он назначит лечение, физиопроцедуры. Например, если ребенок сильно устает, то электрофорез на шейный отдел поможет ему снять излишнее напряжение мышцы — и почерк должен улучшиться.

Также в каждом районе Челябинска сейчас есть центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, где также работают психологи, логопеды. Все центры прекрасно оборудованы, а прием детей ведется бесплатно.



Адреса челябинских центров можно найти на сайте комитета по делам образования Челябинска, а расположенных в области — на сайте регионального министерства образования и науки.

ПОЧЕМУ ШКОЛЬНИКИ ПЛОХО ПИШУТ

По статистике, за последние 20 лет темп обучения письму ускорился примерно в пять раз. Если раньше весь первый класс дети изучали написание букв, то теперь проходят это за первое полугодие.

«Если ребенок проболел две недели, то уже пропустил написание минимум двух букв. А написание букв требует четкого алгоритма: какой элемент следует писать первым, какой высоты… Если ребенок алгоритм не знает, он букву срисовывает, а не пишет. Элементы вроде бы сохранил, а правила при этом не соблюдает. Отсюда и проблемы с почерком», — говорит Лилия Исрафилова.

Вредит красивому почерку и всеобщее увлечение гаджетами: чем больше времени ребенок уделяет гаджетам, тем меньше он рисует, лепит, катается на велосипеде и строит из конструктора — а это основа формирования правильного письма.

Часто почерк портится, когда дети начинают писать в тетрадках в широкую линейку.

Исправить почерк можно попытаться в подростковом возрасте. Подростки стремятся проявить свою личность, они не хотят писать одинаково — «как малыши», придумывают себе подпись. В это время они начинают подражать почерку родителей и какого-то лидера в классе. Этот момент можно использовать, чтобы сформировать мотивацию к сохранению красивого почерка.

ПОЧЕРК И УСПЕВАЕМОСТЬ — РАЗНЫЕ ВЕЩИ

Лилия Исрафилова призывает родителей разделять почерк и успеваемость ребенка. Зачастую эти вещи не связаны.

«Есть дети-вундеркинды, у которых, как правило, почерк не бывает аккуратным. Они сильны и успешны, например, в математике, а мы зацикливаемся на почерке. Хотя ученые доказали, что у таких детей мысли значительно опережают руку, поэтому почерк не такой красивый. А есть троечники, у которых очень аккуратненький, красивенький, ровненький почерк», — говорит логопед.





В таких случаях стоит заострять внимание не на почерке, а на уверенности ребенка в себе, на его любимом деле.

«Если у ребенка проблемы не только с почерком, но еще и с учебой, очень важно, чтобы у него была отдушина. Ее может дать система дополнительного образования, где ребенок будет заниматься любимым делом и чувствовать себя успешным», — напоминает родителям Лилия Исрафилова.

Материал создан ИА «Первое областное»