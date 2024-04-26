Только государственные вузы будут принимать у иностранцев экзамен по русскому языку

Частные компании перестанут допускать к тестированию

В России усиливают контроль над качеством проведения экзамена по русскому языку для иностранцев. Минобрнауки поручило вузам страны до 1 мая 2024 года исключить всех коммерческих партнеров, которые ранее участвовали в организации тестирования. Такой экзамен теперь будут проводить только государственные вузы, с которыми регионам нужно заключить договоры, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Цель нововведений — упорядочить процесс выдачи сертификатов и сделать его более прозрачным и понятным.

«Можно вспомнить пример, когда в стране расплодилось большое количество частных негосударственных университетов, и это привело к коррупционным случаям, когда дипломы попросту покупались. После того как государство вмешалось и перекрыло частные учебные заведения, мы перестали слышать истории о том, что кто-то где-то приобрел диплом. Для того чтобы искоренить нарушения, связанные с выдачей сертификатов о знании языка, орган, осуществляющий данные услуги, должен быть под государственным ведомством»,— считает руководитель секретариата Челябинского отделения Всемирного русского народного собора Илья Филонин.

Заместитель директора челябинской общественной организации «Русский культурный центр» Сергей Шуплецов уверен, что государственные вузы будет легче контролировать при организации экзамена для иностранцев. При выявлении нарушений информацию направят в правоохранительные органы, а допустивших нарушения лиц отстранят от работы.

«Довольно часто встречалась картина того, что человек имеет паспорт российского гражданина, а русским языком совсем не владеет. А ведь первое подразумевает второе! Теперь, когда экзаменация мигрантов будет в руках министерства образования и науки, количество вышеописанных случаев должно сократиться в разы. Ведь кто знает о том, как принимались экзамены на знание русского языка частными структурами на самом деле?»,— подчеркивает лидер движения «Россия консервативная» Владислав Жеколдин.

Вузам будет необходимо время, чтобы перестроить работу, считает атаман Четвертого отдела Оренбургского казачьего войска Павел Тесленко. Университеты имеют профильных специалистов и образовательные программы, поэтому справятся с наплывом иностранных граждан, которым нужно сдавать экзамен по русскому языку. Павел Тесленко отметил, что новый серьезный подход является одним из шагов к усилению общественной безопасности, «который принесет проблемы только тем гражданам, которые не уважают наши законы и не готовы их соблюдать».

Сертификат требуется иностранным гражданам для получения разных разрешительных документов на территории России, в том числе патента на работу, вида на жительство, разрешения на временное проживание.

