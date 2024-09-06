Только 760 самозанятых на Южном Урале копят на пенсию с государством

В этом году им необходимо отложить не менее 50 тысяч рублей

В Челябинской области только 760 самозанятых перечисляют страховые взносы на будущую пенсию в СФР, сообщает пресс-служба регионального отделения ведомства.

Общая сумма перечисленных средств в 2024 году составила 19,8 миллиона рублей. Это примерно 26 тысяч рублей на человека.

«Самозанятые не обязаны платить взносы на пенсию, но имеют право это делать. Для этого нужно направить в СФР заявление. Уплата взносов позволит включить предпринимательскую деятельность в страховой стаж самозанятых и накопить необходимые пенсионные коэффициенты», — рассказал о важности отчислений и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

В 2024 году минимальный размер добровольных страховых взносов составляет 50 798,88 рубля. За эту сумму человек получит 1,037 пенсионного коэффициента. Максимальный взнос — 406 391,04 рубля, это 8,292 пенсионного коэффициента. Взносы можно платить единой суммой или разбить на несколько платежей до 31 декабря.

Накопленные пенсионные коэффициенты и стаж самозанятых будут отражены на индивидуальном лицевом счете самозанятого не позднее 1 марта 2025 года.