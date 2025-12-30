Только 37% челябинцев ощущают новогоднее настроение

Самый высокий уровень предпраздничного оптимизма у молодежи

Меньше половины жителей Челябинска ощущают приближение Нового года. Согласно свежему опросу исследовательского центра SuperJob, праздничное настроение есть лишь у 37% экономически активных горожан.

Каждый второй респондент (42%) открыто заявляет об отсутствии предпраздничного настроения. Еще 12% признались, что имитируют его ради близких.

Данные выявили заметные различия между группами. Женщины настроены более празднично (42% против 32% у мужчин), а мужчины почти в два раза чаще «изображают» настроение (16% против 8%).

Самый высокий уровень оптимизма — у молодежи до 35 лет (45%). Среди тех, кто старше, новогодние чувства испытывают только 30%. Кроме того, настрой коррелирует с доходом: респонденты с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще сообщали о наличии или сознательной имитации праздничного настроения.