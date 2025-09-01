Токари и курьеры стали самыми оплачиваемыми профессиями в Челябинской области

Летом эти работники были наиболее востребованными

Монтажник, курьер, токарь — именно такие профессии стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми в Челябинской области прошедшим летом. А больше всех в регионе получают водители тралов — средняя зарплата составила больше 214 тысяч рублей в месяц, рассказали эксперты «Авито Работы».

На втором месте разместились токари — их средняя зарплата составила этим летом почти 177 тысяч рублей. Это объясняют необходимостью высокой квалификации и точности. Далее идут курьеры — они получают по 166 тысяч, но это при полной загруженности: их доход сильно зависит от количества смен и заказов.

Закрывает топ-4 самых высокооплачиваемых профессий монтажник. В среднем работники получают по 117 тысяч рублей.

Напомним, курьер стал одной из самых популярных профессий у молодежи наряду с SMM-специалистом и администратором.