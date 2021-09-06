Точка в споре за сады: дорогу через деревню Малышево передадут Сосновскому району

Местные власти объяснили, что↓объект будет обслуживаться муниципалитетом в интересах жителей

Конфликт вокруг дороги, разделяющий СНТ «Малышево» и одноименную деревню, не утихает. Садоводы продолжают выступать против передачи объекта в собственность муниципалитета. Дорогу хотят поставить на кадастровый учет, чтобы члены садоводческого товарищества не смогли поставить на ней свой шлагбаум, объяснил ИА «Первое областное» глава Сосновского района Евгений Ваганов.

Начальник управления архитектуры и строительства администрации Сосновского района Ольга Антель подчеркнула, что проект дороги касается только восьми земельных участков, при этом подразумевает изъятие только их части. Интересы конкретных садоводов это не затронет.

«Один из восьми участков принадлежит СНТ „Малышево“. Речь об этом основном участке, который идет через всю деревню. Это земли сельхозназначения или земли населенных пунктов, которые в 2010 году были включены в генеральный план, но до сих пор на них застройки никакой нет. На некоторых земельных участках и невозможно ничего построить», — прокомментировала ИА «Первое областное» Ольга Антель.

По словам главы Сосновского района Евгения Ваганова, у каждого участка заберут только дорогу, которая уже существует, а также придорожную полосу, чтобы была возможность ее обслуживать. В администрации района уверены, что конфликт начался из-за того, что садоводы не хотят, чтобы жители деревни ездили по дороге. Члены СНТ даже инициировали ликвидацию населенного пункта Малышево.

«Началось с того, что они начали ставить шлагбаум и не стали пускать жителей деревни. Жители начали жаловаться, прокуратура подала в суд, который постановил убрать шлагбаум с земельного участка. Они убирают шлагбаум, переносят его и ставят через 10 метров. Фактически они решение суда выполнили, но людей не пускают. Возник вопрос: как жителям Малышево доезжать до своей территории? Мы сделали проект планировки для того, чтобы эту тоненькую полосочку, существующую дорогу, взять в муниципальную собственность и обслуживать ее. Никаких поселков мы там строить не собирались, никаких участков не раздавали», — пояснил глава Сосновского района Евгений Ваганов.

Сама дорога предусмотрена тремя документами: схемами территориального планирования Челябинской области, Сосновского муниципального района, а также генпланом Кременкульского сельского поселения. Проект планировки построен до последнего дома в деревне Малышево, дальше дороги не будет. По поводу Заливных лугов в администрации пояснили, что на крайней полосе полностью запрещено строительство, так как территория является зоной подтопления.

Глава района Евгений Ваганов пояснил, что в регпалату поданы документы о снятии данных участков с кадастрового учета. Есть участки, которые были розданы в 2011—2012 годах, однако они пустуют, с ними вопрос может быть решен другим способом. Собственникам напишут уведомления о расторжении аренды в связи с тем, что получить разрешение на строительство там нельзя, и попросят вернуть землю. Но решение будет за людьми, кому принадлежат участки.

По словам заместителя губернатора Челябинской области Станислава Мошарова, узаконить дорогу в Малышево, поставить ее на кадастровый учет и передать ее муниципалитету — верное решение.

«Жители деревни страдают от того, что не могут проехать к своим домам. Но их значительно меньше по количеству, чем садоводов. Поэтому Сосновский район правильно, на мой взгляд, старается навести порядок и поставить дорогу на кадастровый учет. Это позволит обслуживать ее муниципалитету, что будет хорошо и с точки зрения членов СНТ, и деревни», — рассказал ИА «Первое областное» Станислав Мошаров.

Тогда зимой дорогу смогут очищать и посыпать силами местных властей. В будущем можно будет сделать там твердое покрытие.

С 25 августа по 1 сентября были назначены публичные обсуждения по поводу благоустройства данной дороги. До первого числа принимали предложения и замечания. Собственники восьми участков, которые попали под изъятие, могли высказать свои возражения, но они этого не сделали. Основная часть жалоб поступила от собственников садовых участков СНТ «Малышево».

До 15 сентября будет подготовлено заключение, которое опубликуют на сайтах Сосновского района и Кременкульского сельского поселения. Сам документ направят главе района для принятия решения, на это у него будет две недели. Когда документация будет утверждена, начнется процедура изъятия.

«Будут соглашения с каждым собственником, на кого попал этот участок. Им будет предложено по кадастровой стоимости продать нам эту полоску земли. Если они не согласны с ценой, то это не ограничение. Мы идем в суд, они доказывают, что цена выше, мы покупаем по той цене, которую заявит суд», — пояснил Евгений Ваганов.

Отметим, что муниципалитет имеет право изымать землю под линейный объект, но не под новую застройку. Поэтому в данной ситуации интересы людей, их имущество не пострадает.

«Изменится только то, что теперь на нашу дорогу они не смогут поставить шлагбаум. Она перейдет в муниципальную собственность. Тогда жители смогут иметь возможность ездить по чищеной дороге, а в будущем будем делать дорогу с твердым покрытием», — подвел итог встречи глава Сосновского района.

Напомним, ранее садоводы СНТ «Малышево» выступили против дороги и составили коллективное письмо в различные инстанции.