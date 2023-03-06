Тимофея Весновея отмечают по народному календарю 6 марта

В этот день избавлялись от хлама и не выходили из дома, не выпив святой воды

Сегодня, 6 марта, по народному календарю отмечается Тимофей Весновей. В день, когда христиане вспоминали преподобного Тимофея, начинали дуть теплые ветры, за что праздник получил название Весновей. Подробнее о его традициях и запретах — в материале ИА «Первое областное».

Традиции и обряды

На Тимофея Весновея старики слезали с печи и усаживались на завалинки, чтобы прогреть свои кости лучами теплого весеннего солнца.

В этот день было принято выбрасывать весь хлам, очищая дом не только от старых вещей, но и от накопившейся за зиму отрицательной энергии. Мусор было принято сжигать.

А еще на Тимофея Весновея открывались обувные ряды и каждый спешил в этот день купить себе новую обувь, так как существовало поверье, что если купить ее в этот день, то она прослужит долго.

Кроме того, наши предки, проводя специальные обряды, избавлялись от нечистой силы. Например, они разводили костры, от которых поджигали факелы и обходили с ними поля, чтобы защитить их от проделок нечистой силы.

Запреты

Наши предки верили, что на Тимофея особенно активны энергетические вампиры, поэтому, только проснувшись, выпивали три глотка святой воды, переступали порог только с левой ноги и трижды читали молитву перед тем, как выйти на улицу.

Не употребляли на Руси в этот день алкогольные напитки, так как считали, что сразу же налетит нечисть и доведет до беспамятства.

Не стоит 6 марта высаживать растения: они не приживутся.

Незамужним девушкам запрещено на Тимофея покупать нижнее белье, в противном случае они до осени будут одиноки.

Народные приметы

Сухой воздух — к потеплению.

Высокие сугробы во дворе — к теплой погоде.

Ласточки прилетели — к теплу.

Рано потекли ручьи — к раннему севу.